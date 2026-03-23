Éxito de ventas y público en la Feria del Stock: "Todo lo que se haga en Grado merece la pena"

"Hay muy buenas ofertas si tienes la talla, me llevo un vestido precioso y un chubasquero", comentó la vecina de Grado Marisión Ordiales, tras hacer unas compras en la segunda edición de la Feria del Stock, que congregó a siete negocios del concejo con sus saldos y liquidaciones. El buen tiempo acompañó y las ventas fueron constantes, animadas por el flujo de visitantes que acuden cada domingo al mercado moscón. Además, la cita se cerró este año por todo lo alto con un concierto a cargo del dúo "Diego y Vito".

"Mejor, imposible", dijo Mónica Fernández, de la tienda de moda infantil El Tricot de Mónica. Además de ropa y complementos, la comerciante arrasó con las palmas de Ramos. "Estamos muy contentos porque los dos días fueron muy buenos", añadió. A su lado se encontraba Sandra García, de la tienda de moda Andén 10, también muy satisfecha con las ventas: "Todo lo que se haga en Grado merece la pena".

La exitosa Feria del Stock de Grado, en imágenes / Sara Arias

Allí estaba Manoli Álvarez comprando unas prendas para su nieta Celia tras encontrar "buenas ofertas y de temporada, está interesante venir", afirmó. Justo en frente estaba el puesto de la galletera La Triunfante, donde los suspiros y cascadientes que se elaboran desde hace más de doscientos años volaban. "Hay mucha gente y el día hace mucho, está precioso", destacó Covadonga López-Acevedo.

Afluencia masiva

También tuvo mucha demanda el puesto de Calzados Aurelio, con la más joven de la familia al frente, Olaya Serdio. Entre zapatos, botas y sandalias no paró de sacar mercancía. "Hay mucha gente", celebró. En Modas Fermín destacaron las buenas ventas, que incluyeron hasta vestidos de primera comunión. Una jornada en la que aprovecharon para comunicar el cambio de propietarios del negocio pasando de Pilar Sánchez a su nuera, Rocío Fernández, muy ilusionada con el proyecto.

Otra de las sensaciones de la Feria del Stock fueron los abrigos que llevó la tienda de moda Espejo Mágico, con varios burros cargados de prendas de invierno que volvieron locos a los que buscaban ofertas. No faltó la protectora "Grao Animals" con una zona de venta con artículos para las mascotas, así como recogieron donativos, explicó Adriana Estrada, miembro del colectivo animalista.

En cambio, en el puesto de la zapatillería Mymarte no estaban tan satisfechos con la salida del producto que achacaron al cambio de estación. Su calzado de abrigo para estar por casa, perfectos para no pasar frío, no fueron de los más demandados en la Feria del Stock a cuenta del buen tiempo. En la cita también hubo ludoteca, taller del ramo de Pascua y pintacaras.

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Si bien, por lo general, los comerciantes moscones cerraron el mercadillo muy contentos tras haber realizado muchas ventas a lo largo del fin de semana. Ahora, con los almacenes más despejados habrá sitio para los productos y novedades de temporada en los escaparates de los establecimientos.