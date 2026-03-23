Grado se encomienda al Cristo de La Salud en El Fresno: "Fue muy bonito, hay mucha gente que confía en él con esperanza"

Con mucha esperanza y devoción acudió este domingo la feligresía de Grado al viacrucis del Cristo de La Salud, en el santuario mariano de El Fresno. En el espectacular paraje oraron por los enfermos acompañados por la Agrupación Musical Sangrado Corazón de Jesús de Oviedo. El Hermano Mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Ramón González, fue el encargado de dirigir el rezo "en el que cada uno pide lo que necesite en temas de salud". Un paso que, tras el pregón, abre la Semana Santa del concejo.

"Fue espectacular, estuvo muy bien, fue muy bonito y con mucha fe, hay mucha gente que confía en él con esperanza", señaló González, quien se dirigió a los presentes para rezar durante el viacrucis. "Recorremos el paso de la cruz haciendo nuestras sus caídas, su dolor y su esperanza, que en cada estación del camino, cuando la cruz se haga presente, recordemos tu mirada serena, tu entrega sin medida y tu amor que no se agota", predicó.

González destacó asimismo el carácter íntimo de este viacrucis, en el que cada persona ruega por sus allegados enfermos. Y se hace en un recogimiento que sobrecoge: "Elevamos el corazón agradecido por acompañar al Cristo de la entrega y del amor, que siga siendo consuelo de nuestras heridas y luz en nuestros caminos", añadió el Hermano Mayor.

Programa de la Pasión moscona

Con el viacrucis del Cristo de La Salud, la Semana Santa se hace más presente en Grado. Así, el próximo 27 de marzo, Viernes de Dolores, tendrá lugar en la iglesia de San Pedro el acto de jura y la bendición de medallas de los nuevos cofrades, al que seguirá el besapiés del titular de la cofradía moscona. Será a las 19.00 horas y contará con la Agrupación Musical Sagrado Corazón de Jesús, de Oviedo.

La talla de El Cristo de La Salud del santuario de El Fresno, en Grado. / A. V.

El Domingo de Ramos, día 29 de marzo, será la tradicional bendición de las palmas coincidiendo con la eucaristía dominical a las 13.00 horas, en el templo parroquial. La consagración será en la plaza de la Iglesia. Al día siguiente, lunes 30 de marzo, será la celebración penitencial de Cuaresma, a las 18.00 horas, también en la parroquia.

Los grandes pasos de la Pasión moscona llegan el Miércoles Santo a las 20.00 horas con el viacrucis penitencial con las imágenes de El Nazareno y La Dolorosa, que se encontrarán en su recorrido a la altura de la calle Asturias. Irá acompañado por Unión Musical del Principado y la Tuna Universitaria de Oviedo. La jornada del Jueves Santo se reserva para la celebración de la Cena del Señor, a las 18.00 horas, y la Hora Santa, que dará comienzo a las 21.00 horas.

Grado llega al Viernes Santo con la procesión de las Siete Palabras, en la que el titular de la Cofradía y la talla de La Dolorosa tienen el emocionante Encuentro en el entronque de la calle Manuel Pedregal con el parque de Abajo. Será a las 20.00 horas. Previamente, en la iglesia, tendrán lugar los oficios de Pasión. Esta procesión estará acompañada por la Agrupación Musical San Salvador de la Cofradía de Los Estudiantes de Oviedo, así como la Tuna Universitaria.

Noticias relacionadas

La Pasión moscona encara su fin el Sábado Santo con el Rosario de la Aurora, a las 09.00 horas, en la parroquia. Por la noche, a las 20.00 horas será la Vigilia Pascual, que dará paso al Domingo de Pascua, en el que habrá Santa Misa a las 10.00 y a las 13.00 horas.