Los mejores callos de Asturias son los de un restaurante de Grado: el Feudo Real sube al podio del certamen de platos de cuchara

Los mejores callos de Asturias son los del Feudo Real de Grado, según el fallo del jurado del Concurso Internacional a la Mejor Fabada y otros Platos de Cuchara. El afamado restaurante y sidrería que se localiza en el centro de la villa moscona era finalista de este certamen, en la categoría de callos, y este lunes se ha coronado en la gala celebrada en Oviedo. Se alza con la distinción a la mejor elaboración del Principado y logra el segundo puesto de la competición internacional.

Esta cita gastronómica se desarrolla a la vez que el Concurso Internacional Mejor Cachopo del Mundo 2026 y busca los mejores platos de cuchara entre las fabadas, el pote asturiano y los callos presentados a competición. El Feudo Real ya era una referencia del sector y suma ahora este reconocimiento a una cocina cuya calidad ha merecido varias distinciones.

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Entre ellos, el de la Guía Repsol, pues logró en 2024 uno de los ocho "Soletes con solera" que ese año se concedieron en Asturias. Este sello distingue a "los negocios clásicos que resisten el paso del tiempo y la apuesta por lo auténtico", a las casas de comidas con arraigo, "a las barras que podrían contar miles de historias" y a los locales que ofrecen "un placer asequible, donde prima la calidad y el buen hacer".