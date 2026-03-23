Panorama actúa en Grado este viernes: así se puede acudir al gran estreno de la gira de la orquesta gallega en la villa moscona
La Hermandad de Santiago y Santa Ana hace un llamamiento para que se retiren los vehículos estacionados en El Charcón, que acogerá el programa festivo de Semana Santa hasta el 4 de abril
La Hermandad de Santiago y Santa Ana de Grado hace un llamamiento público para que se retiren los vehículos aparcados en El Charcón, donde quedará prohibido estacionar hasta el 4 de abril. La zona debe quedar vacía para acoger las grandes orquestas que tocarán en la villa moscona en Semana Santa. La primera será Panorama, con estreno de gira, este viernes 27, a las 23.00 horas.
La Hermandad ha tenido hasta este lunes la venta anticipada de entradas para la actuación de la gran orquesta gallega. Pero a partir de este martes se podrán adquirir mediante transferencia o bizum con los datos que la Hermandad de Santiago y Santa Ana tiene disponibles en sus redes sociales, o en taquilla, a un precio de 12 euros. Los actos que el colectivo organiza en Semana Santa son para recaudar fondos para la organización de las grandes fiestas mosconas del verano.
Además de la gran actuación de Panorama, a la que se espera una asistencia masiva, el sábado 28 de abril habrá hinchables para la infancia, de 16.00 a 20.00 horas, también en El Charcón. Durante la jornada habrá un bingo solidario. Al día siguiente, domingo 29, se preparará una gran fabada en el mismo recinto.
Más actos
La Hermandad ha previsto un intenso programa cuya novedad es que las orquestas no se concentran en un único fin de semana, sino en dos. Así tras la esperada actuación de Panorama este día 27 en Grado, será el turno de Tekila, el viernes día 3 de abril a las 23.00 horas. Una cita en la que tambien actuará Nacho Otero.
La entidad social moscona también colabora con la organización del XXXI Seven Northseco del Pilier Rugby Club, que tendrá lugar en las instalaciones deportivas municipales los días 2 y 3 de abril. Así, para dar la bienvenida a los más de 1.500 jugadores y jugadoras, llegados de distintos puntos de España y Portugal, han previsto una fiesta con el Grupo Ideas y Nacho Otero, que amenizarán la noche, y el sorteo de los partidos en la noche del miércoles uno de abril, a partir de las 23.00 horas.
Grado se prepara con ilusión para disfrutar de días de música y diversión, en las que no faltará el buen ambiente que siempre crea la Hermandad de Santiago y Santa Ana para visitantes y vecinos, que no dudan en apoyar cualquier iniciativa de la entidad.
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