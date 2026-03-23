El RIDEA presenta este jueves su guía sobre el concejo de Grado, obra del cronista oficial Gustavo Adolfo Fernández
El acto se celebra en la Casa de Cultura moscona, a las 19.30 horas
Presentación de la guía sobre el concejo de Grado del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) este jueves, 26 de febrero, en la sala polivalente de la Casa de Cultura de la villa moscona. El acto es a las 19.30 horas e intervendrá el autor de la obra, Gustavo Adolfo Fernández, quien es cronista oficial del municipio además de coordinador del área de Cultura del Ayuntamiento.
En la cita también ofrecerán unas palabras acerca del trabajo y el concejo el alcalde de Grado, José Luis Trabanco, Ramón Rodríguez, director del RIDEA, y Andrés Martínez Vega, subdirector de la entidad y coordinador de la colección de guías dedicadas a los concejos asturianos, de la que forma parte este trabajo sobre el de municipio moscón.
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