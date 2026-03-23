Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

El RIDEA presenta este jueves su guía sobre el concejo de Grado, obra del cronista oficial Gustavo Adolfo Fernández

El acto se celebra en la Casa de Cultura moscona, a las 19.30 horas

Gustavo Adolfo Fernández, con la guía sobre Grado del RIDEA.

Gustavo Adolfo Fernández, con la guía sobre Grado del RIDEA. / P. T.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Presentación de la guía sobre el concejo de Grado del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) este jueves, 26 de febrero, en la sala polivalente de la Casa de Cultura de la villa moscona. El acto es a las 19.30 horas e intervendrá el autor de la obra, Gustavo Adolfo Fernández, quien es cronista oficial del municipio además de coordinador del área de Cultura del Ayuntamiento.

En la cita también ofrecerán unas palabras acerca del trabajo y el concejo el alcalde de Grado, José Luis Trabanco, Ramón Rodríguez, director del RIDEA, y Andrés Martínez Vega, subdirector de la entidad y coordinador de la colección de guías dedicadas a los concejos asturianos, de la que forma parte este trabajo sobre el de municipio moscón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva zona de moda para vivir en Asturias que se ha convertido en un barrio de Oviedo y Gijón: seguridad, salarios y vivienda barata como atractivos
  2. Fallece calcinado Baldomero Argüelles, exdelegado de Defensa, mientras realizaba una quema en una finca de Grado
  3. El último palacio del centro de Oviedo, que despertó el interés de Melendi y Cristiano Ronaldo, vendido por 2,3 millones
  4. La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel obligatorio: hasta 500 euros de multa por no tenerlo encima
  5. Aparatoso accidente en Mieres: herida una mujer tras ser atropellada en pleno centro de la ciudad
  6. La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido
  7. Caen dos narcos asturianos en Portugal con un arsenal de fusiles Kalashnikov y 1.500 kilos de cocaína
  8. La guerra de Irán golpea al aeropuerto de Asturias: ya hay al menos un vuelo cancelado

El novio de Alejandra Rubio estalla a través de un comunicado tras confirmarse su nueva paternidad: "Sois escoria humana. Ni por un embarazo"

El novio de Alejandra Rubio estalla a través de un comunicado tras confirmarse su nueva paternidad: "Sois escoria humana. Ni por un embarazo"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de lámparas solares para el techo de la terraza o jardín más barato del mercado: últimas horas antes de que se agote

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de lámparas solares para el techo de la terraza o jardín más barato del mercado: últimas horas antes de que se agote

En imágenes: así está el mazo de Meredo antes de las obras de restauración

En imágenes: así está el mazo de Meredo antes de las obras de restauración

Alimerka da el salto mayorista: así es el nuevo negocio del distribuidor asturiano

Alimerka da el salto mayorista: así es el nuevo negocio del distribuidor asturiano

La Preba de la Sidra de Oviedo busca imagen con su primer concurso de carteles

La Preba de la Sidra de Oviedo busca imagen con su primer concurso de carteles
Tracking Pixel Contents