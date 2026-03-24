"Pasé dos noches en un hotel por una plaga de pulgas": los vecinos de La Podada (Grado) urgen la demolición de dos edificios en ruinas

"Pasé dos noches en un hotel por una plaga de pulgas que me entró en casa, así no se puede vivir". Este es el testimonio resignado de Lucía Rodríguez, vecina de La Podada, en Grado, quien desde 2020 tiene problemas de insalubridad por ratas y parásitos, así como daños de humedad en su vivienda. El problema, señala, viene a cuenta de dos edificios colindantes en ruinas, que también afectan a otra familia. La Asociación de Vecinos de La Podada urge la demolición.

"Afecta a todo el barrio porque es un nido de infecciones, además por aquí pasa el Camino de Santiago y esto no tiene vistosidad ninguna, solo perjudica a los vecinos y a la imagen del barrio", comenta Juan Carlos González, tesorero de la entidad vecinal y propietario de una de las casas pegadas a la propiedad en ruina que, según detallan, es de una constructora.

Lucía Rodríguez señala las casas adosadas dañadas por la propiedad en ruina, que es el edificio de la derecha, junto a la verja. / Sara Arias

Las dos familias que viven pegadas a las edificaciones, cerradas a cal y canto y cuyos techos están hundidos, llevan desde hace seis años presentando reclamaciones ante el Principado de Asturias y ante el Ayuntamiento de Grado. Buscan que la propiedad se haga cargo del saneamiento del área y se derriben ambos edificios, ubicados en la carretera general, en la salida de Grado hacia Salas.

"La concejala, Cristina Coalla, nos está ayudando y nos dijo cómo teníamos que hacer todo el proceso, pero estamos ya cansados de pelear y necesitamos saber ya cuando se va a derribar porque no podemos seguir así", clama Rodríguez, quien vive junto a su hermano. En la casa hay humedades y no pueden abrir las ventanas que dan a la parte trasera, donde crece la maleza.

También las han cubierto con una malla de red para evitar la entrada de miasmas y bichos, explica la mujer. "No merece la pena ni hacer obra para arreglar la casa porque teniendo la ruina pegada los problemas son constantes", añade. Los vecinos afectados, a los que se unen dos establecimientos hosteleros por su cercanía con el matorral, aseguran que están "hartos" de la situación.

Dos postes de obra

Los vecinos denuncian también la presencia de dos postes de luz de obra que llevan instalados 12 años y emplazan a la retirada de los mismos a su lugar de origen, en un farolillo de la fachada de las casas adosadas. En concreto, el cableado está sujeto a la vivienda de Rodríguez generando daños en su propiedad: "Está tirando el alero abajo, esto es peor que las favelas", dice.

Los postes de luz de obra, enganchados a la vivienda de Lucía Rodríguez. / Sara Arias

"Lógicamente, si no se construye nada, esos postes los tienen que quitar y devolverlos a donde estaban", agrega González. El secretario de la Asociación de Vecinos de La Podada indica asimismo que la parte trasera de las edificaciones, donde crece el zarzal, está muy cercana a la pista multideporte que será inaugurada próximamente. "Ver esto aquí no me parece que sea muy estético", abunda.

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El colectivo y los vecinos colindantes urgen una solución cuanto antes para evitar las afecciones que está generando en las viviendas en ruinas, así como la mala imagen que da al barrio de La Podada. "Quiero poder abrir las ventanas de mi casa y arreglarla, así no se puede seguir", lamenta Lucía Rodríguez mientras da cuenta de los desperfectos ocasionados en su vivienda.