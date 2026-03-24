"La prevención del acoso escolar comienza en Educación infantil": el colegio Bernardo Gurdiel de Grado recibe su premio nacional por un trabajo sobre el bullyng

Emoción y mucha alegría en el acto de entrega de los premios del concurso escolar “Pinta contra el Bullying”, que tuvo lugar en el colegio Bernardo Gurdiel de Grado. Los alumnos de Educación Infantil del centro moscón se proclamaron como ganadores absolutos del certamen de ámbito nacional con un mural basado en la expresión de la importancia del respeto, la empatía y el compañerismo para acabar con el acoso escolar, y este martes han recibido el galardón y desarrollado varias actividades en las propias instalaciones del equipamiento educativo.

La jornada comenzó con una breve presentación a cargo del equipo docente del centro acerca de la obra de los pequeños y de cómo surgió la idea para un trabajo artístico colectivo que reproduce imágenes o recrea situaciones que expresan la necesidad de ponerse en los zapatos de quien sufre acoso o de visualizar qué se les podía estar haciendo a otros niños y cómo se puede actuar hacer frente a ello. Entre otras cosas, los pequeños crearon con papeles manos que representaban las suyas propias para proteger al dibujo de la figura de un niño acosado. La profesora y coordinadora en esta experiencia es Ana Cosmea.

La promotora del concurso es la firma de materiales para colorear Giotto y el certamen forma parte del proyecto "Todos Pintamos contra el bullying", que se desarrolla en colaboración con la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE). El premio es un lote de material escolar valorado en 400 euros y una visita de "Jotaká", reconocido ilustrador y embajador del proyecto.

Los responsables de la firma destacaron la implicación del alumnado en el proyecto y, a continuación, se desarrolló una dinámica participativa organizada por AEPAE, "centrada en fomentar valores clave para la prevención del acoso escolar".

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la presentación de la obra ganadora por parte de los propios escolares, que explicaron cómo fue el proceso creativo y el mensaje que envía su trabajo. Después, el artista Jotaká lideró una actividad colaborativa en la que, junto al alumnado, dio forma a la obra inspirada en la canción de “Aquí Pintamos Todos”, reforzando la idea de inclusión a través del arte.

El evento contó además con la participación de Enrique Pérez-Carrillo, presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), figura clave en el desarrollo del proyecto. "Su experiencia en la coordinación del Plan nacional para la prevención del acoso escolar aporta un sólido respaldo a esta iniciativa educativa", destaca la promotora del certamen.

"Aprender empatía, asertividad y valores"

"La prevención del acoso escolar comienza en Educación infantil, aprendiendo empatía, asertividad y valores. El arte es una excelente herramienta para aterrizar las emociones y sentimientos. Y la campaña 'Todos pintamos contra el bullying' sensibiliza y previene desde la corresponsabilidad de toda la sociedad", señaló Enrique Pérez-Carrillo.

También participó en el acto del centro Oriol Camps, director de Marketing de Fila Iberia y responsable de la marca Giotto en España y Portugal, quien impulsa proyectos con impacto social que trascienden el ámbito del producto.

“En días como hoy es cuando todo cobra aún más sentido, estar cerca de los niños y niñas, ver su entusiasmo por participar en una obra colectiva donde el respeto y el compañerismo son valores esenciales para lograr un objetivo común, es algo realmente muy emocionante. Y en Giotto nos enorgullece enormemente poder contribuir con estas acciones a promover entornos seguros para nuestros niños y niñas, y en definitiva para una sociedad mejor: libre de bullying", indicó Oriol Camps.