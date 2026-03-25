La capital del rugby está en Grado: más de 1.400 jugadores participan en el Seven, en el que por primera vez habrá un equipo femenino del Pilier

La villa moscona vuelve a ser un año más la capital del rugby. El Pilier Rugby Club presentó este miércoles la XXXI edición del Seven Nortseco Villa de Grado, que reunirá en la villa moscona a más de 1.400 jugadores de 80 equipos masculinos y femeninos durante la Semana Santa, los días 1, 2 y 3 de abril. La entidad ya tiene todo organizado para la celebración de este torneo, en el que por primera vez en la historia habrá un equipo femenino del Pilier. "Nos hace mucha ilusión", dijo el presidente de la entidad, José Luis Lorenzo, "Bobes".

La capilla de los Dolores acogió el acto para dar a conocer el programa de este gran evento que "ha sabido unir deporte, convivencia y espíritu amateur convirtiéndose en una cita imprescindible para jugadores y aficionados de toda España", señaló Bobes. El presidente estuvo acompañado por la concejala de Deportes, Lorena Cabo, el directivo de la Federación Asturiana de Rugby Julio Merino, y el coordinador del torneo, Manuel Álvarez, "Lolo".

El presidente del Pilier dio cuenta de que habrá 80 equipos participantes y de que hubo que dejar fuera a 31 equipos que habían solicitado plaza en el torneo, debido a la imposibilidad por logística e infraestructura.

En este sentido, Bobes remarcó la "abrumadora" demanda de equipos femeninos, con un total de 65 inscripciones para jugar en las instalaciones deportivas de El Casal. "Un nuevo hito", añadió. El Seven gana fama cada año, fruto del trabajo del Pilier y la colaboración con instituciones públicas, patrocinadores y asociaciones a las que Lorenzo dio un sincero agradecimiento. "Todo jugador de rugby debería venir a Grado al menos una vez en la vida", concluyó el presidente.

Público asistente al acto. / Sara Arias

El coordinador del torneo, Manuel Álvarez, indicó que los partidos serán los días 2 y 3 de abril, de 09.00 a 21.00 horas de manera en ininterrumpida en dos campos a la vez. Durante esos días se estima que habrá en Grado 5.000 visitantes, entre deportistas y personas que les acompañan.

Celebró la ayuda de las familias vinculadas a las categorías inferiores, al equipo de Touch Rugby, y puso el foco de atención en la huella que deja el Seven en la villa moscona: "Notamos en los últimos años que está viniendo gente de Grado al campo, ven los partidos, participan y se nota esa comunión entre los vecinos y el Seven porque se pasa un rato agradable", apuntó.

Por la izquierda, Manuel Álvarez, Julio Merino, Lorena Cabo y José Luis Lorenzo "Bobes". / Sara Arias

También el representante de la federación destacó que el Pilier "es ejemplo" de los valores del rugby: respeto, humildad, disciplina, honor, esfuerzo, equipo y superación. Por su parte, la concejala de Deportes agradeció al Pilier un año más la organización del torneo "y que siempre cuenten con el Ayuntamiento". El acto se cerró con la actuación del grupo folclórico "La Flor de Grau".

La programación

Con todo listo, la recepción de los participantes será el próximo miércoles por la tarde para con la entrega de la documentación y pulseras del Seven a los equipos. Esa noche, además, habrá una gran fiesta de bienvenida en El Charcón organizada por la Hermandad de Santiago y Santa Ana. Allí tendrá lugar el sorteo de los partidos y habrá una verbena con Grupo Ideas y Nacho Otero a partir de las 23.00 horas.

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Al día siguiente, jueves 2 de abril, las instalaciones deportivas de El Casal acogerán desde primera hora de la mañana los encuentros, que se sucederán durante toda la jornada y el viernes día 3 de abril. Con el rugby llega también una de sus tradiciones, el tercer tiempo. Tanto la noche del jueves como la del viernes después de la cena de clausura habrá diversión en distintos establecimientos hosteleros colaboradores.