Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

La Cinemateca Ambulante programa películas de abril a junio en el Auditorio de Grado, todas gratuitas y con entrada libre hasta completar aforo

Entre los títulos estará "Little Amélie", para los más pequeños

El edificio del centro cultural moscón.

El edificio del centro cultural moscón. / P. T.

Sara Arias

Grado

La Cinemateca Ambulante del Festival Internacional de Cine de Gijón presenta su programa de proyecciones gratuitas en el Auditorio de Grado (Centro Cultural) para los próximos meses de abril a mayo. Todas las sesiones tienen entrada libre hasta completar aforo.

Así, el viernes 17 de abril, el centro moscón acoge la proyección de los mejores cortos asturianos de la última década de la Laboral Cinemateca. Se podrá ver "No Jungle" de Carmen Menéndez, "Ciruela de agua dulce" de Roberto Canuto y Xu Xiaoxi, "El diañu" de Samuel Fernandi, "Beyondtheglacier" de David Rodríguez Muñiz, "Gniele baila" de Ana Izarzugaza y "Vas a ser mi memoria siempre" de Marina Munárriz. Estas citas serán a las 20.00 horas.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Grado

El sábado 25 de abril habrá cine infantil con la película francesa "Little Amélie" de Mailys Vallade y Liane-Cho Han Jin Kuang, a las 18.00 horas. En mayo, el domingo día 3, se proyectará la película "As liñas descontínuas" de Anxos Fazáns, a las 20.00 horas, en colaboración con el Festival LGBTI del Centro Niemeyer.

Noticias relacionadas

Doblaje

El programa de la Cinemateca Ambulante se cierra el viernes 12 de junio con la película "Volver a casa tan tarde" de Celia Viada Caso, a las 20.00 horas. Además, las películas para adultos serán retransmitidas en versión original con subtítulos. El cine infantil será doblado al castellano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado un motorista con 100 euros por bajarse de la moto echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido
  3. El calvario de un hostelero de Oviedo para encontrar personal: 'Ni se presentan a las entrevistas
  4. Las 14 mujeres y los 12 hombres que dirigirán la sanidad asturiana: el médico de Urgencias Ramón Rodríguez, nuevo director del HUCA
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la afeitadora de cabeza más barata del mercado: por solo 34,99 euros
  6. Hacienda confirma el adiós a la declaración de la Renta de los pensionistas: los que ya no pagan y los prejubilados que pueden acceder a la pensión total sin que se apliquen coeficientes reductores
  7. Matan a tiros a un exjugador del Marino de Luanco tras una riña en una discoteca
  8. La proeza del cocinero de un restaurante de Llanes que se lanzó al agua para rescatar a un marinero que cayó en el muelle: “Si yo no me tiro, se hubiera muerto”

Pablo Fernández "Pistolo" y Lucía Otero logran el segundo puesto en el Desafío Peugeot del Rally La Nucía: "Peleamos mucho"

Pablo Fernández "Pistolo" y Lucía Otero logran el segundo puesto en el Desafío Peugeot del Rally La Nucía: "Peleamos mucho"

La hija de Rocío Jurado emite un comunicado sobre el comentado baile de Ortega Cano: "Si lo necesita pues... Es la decisión que debe tomar entonces".

La hija de Rocío Jurado emite un comunicado sobre el comentado baile de Ortega Cano: "Si lo necesita pues... Es la decisión que debe tomar entonces".

Una exposición en el Centro de Arte Rupestre de Ribadesella rescata la historia de la arqueología en el valle del Sella y sus protagonistas

Una exposición en el Centro de Arte Rupestre de Ribadesella rescata la historia de la arqueología en el valle del Sella y sus protagonistas

Noche de observación, este viernes, en el Monte Deva y de aproximación al eclipse total de sol del próximo 12 de agosto

Noche de observación, este viernes, en el Monte Deva y de aproximación al eclipse total de sol del próximo 12 de agosto

La Cinemateca Ambulante programa películas de abril a junio en el Auditorio de Grado, todas gratuitas y con entrada libre hasta completar aforo

La Cinemateca Ambulante programa películas de abril a junio en el Auditorio de Grado, todas gratuitas y con entrada libre hasta completar aforo
Tracking Pixel Contents