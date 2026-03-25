La Cinemateca Ambulante programa películas de abril a junio en el Auditorio de Grado, todas gratuitas y con entrada libre hasta completar aforo
Entre los títulos estará "Little Amélie", para los más pequeños
La Cinemateca Ambulante del Festival Internacional de Cine de Gijón presenta su programa de proyecciones gratuitas en el Auditorio de Grado (Centro Cultural) para los próximos meses de abril a mayo. Todas las sesiones tienen entrada libre hasta completar aforo.
Así, el viernes 17 de abril, el centro moscón acoge la proyección de los mejores cortos asturianos de la última década de la Laboral Cinemateca. Se podrá ver "No Jungle" de Carmen Menéndez, "Ciruela de agua dulce" de Roberto Canuto y Xu Xiaoxi, "El diañu" de Samuel Fernandi, "Beyondtheglacier" de David Rodríguez Muñiz, "Gniele baila" de Ana Izarzugaza y "Vas a ser mi memoria siempre" de Marina Munárriz. Estas citas serán a las 20.00 horas.
El sábado 25 de abril habrá cine infantil con la película francesa "Little Amélie" de Mailys Vallade y Liane-Cho Han Jin Kuang, a las 18.00 horas. En mayo, el domingo día 3, se proyectará la película "As liñas descontínuas" de Anxos Fazáns, a las 20.00 horas, en colaboración con el Festival LGBTI del Centro Niemeyer.
Doblaje
El programa de la Cinemateca Ambulante se cierra el viernes 12 de junio con la película "Volver a casa tan tarde" de Celia Viada Caso, a las 20.00 horas. Además, las películas para adultos serán retransmitidas en versión original con subtítulos. El cine infantil será doblado al castellano.
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