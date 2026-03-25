Pablo Fernández, "Pistolo", y Lucía Otero logran el segundo puesto en el Desafío Peugeot del Rally La Nucía: "Peleamos mucho"

Pablo Fernández "Pistolo" y Lucía Otero se alzaron con el segundo puesto en el Desafío Peugeot del Rally La Nucía-Mediterráneo, que se celebró este pasado fin de semana en Alicante. La pareja, que vive en Grado, luchó en todos los tramos por lograr la victoria y repetir el primer puesto que habían conseguido el año pasado en la misma prueba. No pudo ser, pero regresaron a la villa moscona muy contentos. Era la primera vez que corrían en competición desde el año pasado.

"Peleamos mucho", reconoce la copilota del 208 Rally 4 con el que compitieron en la Comunidad Valenciana. "Fueron tramos difíciles porque hubo mucho cambio de tiempo, llueve y seca pronto porque hace mucha brisa. Es buen asfalto pero los tramos son muy complicados, con mucho enlace", explica la joven, natural de Tineo y propietaria de un salón de uñas en la villa moscona.

El coche de Pablo Fernández "Pistolo" y Lucía Otero, en pleno tramo en La Nucía. / L. O.

Fernández y Otero volvieron a casa "muy contentos, para repetir, porque podíamos haber ganado". Además, consiguieron un 17º puesto en la general del Rally La Nucía, que les da ánimos para seguir rodando a toda velocidad. El segundo puesto en la Copa Peugeot les ha dado puntos de Tramo Cronometrado TC Plus, que suman de cara al Desafío Peugeot, con cinco pruebas a lo largo del año.

Pablo Fernández "Pistolo" y Lucía Otero, en el interior de su coche de carreras. / L. O.

Así, el próximo 17 de abril acudirán al Rally de Aboboeira, en Portugal, para el que se emplearán a fondo en las próximas semanas con diversos entrenamientos, ya que la prueba será en pista de tierra. Una modalidad en la que no han competido antes. "Nos estrenamos en tierra, nunca corrimos así, pero vamos a ir", remarca la copilota.

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Tanto el piloto como Otero están muy felices con la carrera automovilística que llevan a sus espaldas, que está dando muchas alegrías a los aficionados del concejo y de toda Asturias.