Refuerzo de autobuses para acudir a las grandes verbenas de Grado, con el estreno de la gira de Panorama y la actuación de Tekila esta Semana Santa

Refuerzo de los servicios de autobús en las fechas de las grandes verbenas de la Semana Santa en la villa moscona. La orquesta Panorama estrena gira en Grado el 27 de marzo y el 3 de abril toca Tekila en el marco de la programación de la Hermandad de Santiago y Santa Ana y en esos días, entre otros, habrá frecuencias adicionales.

En concreto, para los días 27 de marzo y 3 de abril de 2026, se añadirá un refuerzo adicional desde la estación de autobuses de Oviedo para el servicio directo de las 19.00 horas. Además, se prevé la posibilidad de reforzar también el servicio de las 21.15 horas en caso de que la demanda lo hiciera necesario.

Para los días 28 de marzo y 4 de abril, se habilitará un servicio especial a las 6.30 horas desde Grado a Oviedo, como refuerzo previo al servicio ordinario de las 7.30 horas procedente de Cangas del Narcea. Los servicios extraordinarios se darán con autobuses grandes, de 62 plazas.

Estas medidas se adoptan para garantizar una adecuada cobertura de la movilidad a través del servicio de transporte público durante las fechas festivas señaladas, que atraen a Grado a miles dde personas.

Panorama tocará a partir de las 23.00 horas en el en El Charcón, en Grado, este viernes 27 de marzo en un gran evento en el que las entradas tienen un precio de 12 euros en taquilla y de 10 en la venta anticipada.

Además de esta cita de Panorama, el programa festivo incluye otras propuestas en los días siguientes. El sábado 28 de marzo habrá hinchables para los más pequeños, de 16.00 a 20.00 horas, también en El Charcón, y desde las 18.00 horas se celebrará el bingo solidario. El domingo 29 está prevista una gran fabada en este mismo recinto.

La novedad del programa de Semana Santa a cargo de la Hermandad de Santiago y Santa Ana de este año es que las orquestas no se concentran en un único fin de semana, sino en dos. Así Tekila tocará en El Charcón el viernes 3 de abril a las 23.00 horas en una cita nocturna a la que también acude Nacho Otero.

Pero con anterioridad, el miércoles 1 de abril, tendrá lugar la gran fiesta con los participantes del XXXI Seven Nortseco, que trae a Grado a más de un millar de deportistas en el que es uno de los eventos más multitudinarios del año en la villa. Nacho Otero y Grupo Ideas amenizarán la noche.

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Este programa festivo que cada año por estas fechas organiza la Hermandad de Santiago y Santa Ana se desarrolla para recaudar fondos con destino a la organización de las grandes celebraciones de verano.