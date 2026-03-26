Fallece Águeda Rosa Gabarre, "Rosi", histórica del mercado de Grado y primera mujer gitana en sacarse el carné de conducir en Asturias

Estuvo medio siglo con su puesto de textiles, ropa y calzado en el mercado de Grado, siempre con una sonrisa y un desparpajo que la hacía única. Águeda Rosa Gabarri Jiménez, a la que todos conocían como la "Tía Rosi", ha fallecido a los 75 años tras una enfermedad y deja un gran pesar entre allegados, amigos y entre toda la gente que la trató. Durante años tomó el café en alguno de los establecimientos de la calle Manuel Pedregal, donde ubicaba su puesto de la plaza moscona. Este jueves las responsables de los negocios comentaban la noticia con tristeza y la recordaban con cariño y respeto. Era una "gran persona" y una mujer coraje con una historia vital digna de ser contada.

Fue, entre cosas, la primera gitana en sacarse el carné de conducir en Asturias, una circunstancia que se rememoró en 2024, cuando en Pola de Siero se le rindió homenaje en el que fue el I Encuentro de Mujer y Juventud Gitana, organizado por la Asociación Mistós en el Teatro Auditorio poleso. Con motivo de este reconocimiento rememoró su vida para LA NUEVA ESPAÑA, un periplo vital nada fácil, aunque siempre lo afrontó con la fortaleza de carácter que la distinguió.

"Lo primero que vi al nacer fueron el cielo, la luna y las estrellas"

Nació en Trubia (Oviedo), bajo una de las castañeras del campo donde su familia acampaba, contaba ella misma, alguien que intentaba ver siempre el lado bueno de las cosas. Relató que cuando el vino al mundo "lo primero que vi fueron el cielo, la luna y las estrellas". Después vivieron en una chabola, "humilde pero muy bien acondicionada", y con doce años, acudió tres meses a la escuela, para aprender "lo básico para poder defenderme, pero sobre todo, a escribir sin faltas de ortografía".

Si hubiera podido estudiar, decía, hubiese salido ingeniera, pero no había modo por falta de recursos. Antes de tener su puesto en el mercado, trabajó en diversas cosas, entre ellas como asistenta en casas de Oviedo. Siempre se ganó el pan "con honradez y dignidad", señalaba. La historia de cómo decidió sacarse el carné también la contó el día del homenaje en Siero, a finales de noviembre de 2024.

"Estaba con mi hermana en casa, en Trubia, y mi cuñado se hizo un corte en el brazo y se estaba desangrando. Pasaban ya de las doce de la noche, cuando me crucé a Jamín, que era un hombre que llevaba a la gente en furgoneta a las fiestas de prao y le pedí por favor que nos llevara al hospital, porque mi cuñado se nos moría. Así que prometí que si se salvaba, me sacaba el carné. Y yo, lo que prometo, lo cumplo", contaba sobre algo que sucedió allá por 1973, cuando ella tendría unos 23 años.

Reconocimiento en la villa

En Grado, este jueves, los hosteleros y vecinos que la conocieron lamentaban su pérdida y se iban avisando unos a otros del fallecimiento, tratando además de enterarse de dónde se instalará la capilla adiente para enviarle flores y dar testimonio de condolencias a la familia. El mercado moscón está de luto y pierde a uno de sus rostros más conocidos, a una mujer "increíble" que pese a lo complicada que había sido su vida fue un "ejemplo de luchadora, de saber estar y de salir adelante", destacaron sobre ella en los establecimientos de la villa.

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En 2024 también fue distinguida en la localidad, por la "Asociación Amigos de Grado", en el marco de los reconocimientos del colectivo a las personas o entidades que contribuyen en la sociedad local, que son destacables por las "cualidades especiales que atesoran y que ayudan a que nuestra convivencia sea ejemplar". La entrega tuvo lugar durante las fiestas mosconas de Santiago y Santa Ana, en el verano de ese año.