Grado cose el traxe'l país con rigor histórico: "Hay interés por investigar, la gente cada vez entiende más y por ello somos más críticos"

El traxe' l país se cose en Grado desde cero, pieza a pieza y puntada a puntada. Y se puede hacer así gracias al curso municipal de indumentaria tradicional en el que participan diez mujeres y que tiene tal demanda que ha dejado una larga lista de espera. Su directora es la modista Raquel Vega Roza, que es, además, la presentadora y encargada de describir la ropa que se luce en el concurso el Día'l Traxe'l País en la villa moscona. Es este un espacio de costura en el que investigar y aprender sobre la moda asturiana de antaño y donde el rigor histórico es la clave.

"Todo tiene que tener una correlación, las telas y los colores son en función del estatus económico porque había unos colores que eran baratos y otros caros", explica Vega sobre las tonalidades asociadas a los distintos estratos sociales del siglo XIX, que es la época en la que se basa el certamen moscón sobre vestimenta tradicional asturiana. Así, el marrón natural de la lana, el verde, ocres, caldera y derivados, todo lo que provenga de los tintes naturales, cubrían a las capas más más humildes. En cambio, el rojo y el azul se reservaban para las clases más altas.

El traje asturiano auténtico esconde también distintos secretos y, a veces, lo que en principio parece lo más sencillo de coser, se convierte en una pieza imposible. Es el caso de la ropa interior de lino, una labor muy complicada por la necesidad de entender y ensablambar todas las piezas una vez ya cortadas: "Hasta que centras es difícil porque al principio son todo cuadrados y rectángulos", explica Vega desde la capilla de Los Dolores, donde se celebra este taller cada jueves por la tarde y se escuchan las risas de las asistentes que están en plena faena con mangas y cuellos.

Todas las piezas que componen el traje son indispensables y ninguna puede faltar pero, sobre la base del rigor histórico, una mujer nunca podría lucir sin dengue, ya que "es la pieza de cubrición, el xustillo hace de sujetador, por lo que es como si fueras en sujetador por la calle", señala Vega, quien da libertad a las participantes para qué elijan qué prendas quieren hacer. También las asesora y está despertando la curiosidad de todas por saber más.

Hacerse algo para un gran día

Eso también se nota entre las personas que cada año se apuntan al Concurso Indumentaria del Día'l Traxe'l País desde 2016, con cada vez mayor presencia de moscones como es el caso de las participantes en el taller. "Todo el mundo piensa en hacerse algo para ese día, es como Pascua, cuando se estrena por Ramos", celebra la modista. Vega ofrece cada año un detallado resumen de cada traje que desfila por la pasarela del certamen, que empuja en la villa moscona la proyección de un futuro Museo del Traxe.

El interés por conocer este aspecto tan interesante de la cultura asturiana como es la moda es, asimismo, una tendencia creciente en el concejo y en Asturias. Un impacto que reconoció la Asociación "Amigos de Grado" otorgando al Día'l Traxe'l País el galardón "Moscón de Oro" en 2023 por "promover la puesta en valor de la indumentaria tradicional asturiana, para difundir su correcto uso, para promover su estudio y conocimiento".

"Es una fecha que coge cada vez más relevancia en toda Asturias, se nota el interés que hay por investigar y ser muy rigurosos; cada vez se entiende más sobre indumentaria y eso hace que la gente sea mucho más crítica", sostiene Vega. Al taller aún le quedan unas sesiones con el grupo de diez participantes, que no pararon de darle al pedal y la tijera durante toda la clase. "Como no da tiempo a que hagan todo al completo, pueden repetir para poder terminarlo", detalla.

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Detalle exterior e interior de una saya que se está haciendo en el curso. / Sara Arias

La demanda para poder participar en el taller es alta. Cada año se lucen más trajes vestidos por los vecinos del concejo, que han acogido el concurso y la cultura que rodea a la indumentaria asturiana como seña propia. También para lucir en las fiestas. En la capilla de Los Dolores las máquinas van a destajo para estrenar por todo lo alto el próximo mes de septiembre en la jornada que pone el foco en una parte fundamental de la cultura tradicional asturiana, la moda.