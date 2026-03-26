Gustavo Adolfo Fernández: "Este libro es de los moscones y para los moscones, que siempre me abrieron sus puertas"

Lleno en el salón de actos de la Casa de Cultura de Grado para la presentación de la guía sobre el concejo de Grado del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). Su autor, Gustavo Adolfo Fernández, destacó que ha hecho "de corazón" este trabajo que repasa historia, tradiciones, naturaleza, patrimonio o rutas locales, entre otros aspectos para conocer el territorio. "Presumo de ser moscón y este libro es de los moscones y para los moscones que siempre me abrieron sus puertas", señaló en referencia al apoyo que recibió de muchas personas que le brindaro relatos, archivos, vivencias o fotografías.

Que Fernández es una persona apreciada quedó de manifiesto no solo por la elevada asistencia de público, sino por la calidez de todas las intervenciones que precedieron a la suya y destacaron el valor de su tarea cotidiana como coordinador del área de Cultura del Ayuntamiento, como cronista oficial del municipio y también el de esta su última obra. Él, por su parte, agradeció las palabras de todos e hizo el acto aún más entrañable al comenzar por las dedicatorias. La primera fue para su familia, a la que le robó el tiempo dedicado a elaborar esta guía que hace la número 30 de las editadas por el RIDEA sobre los municipios asturianos.

Mencionó a su madre Rosario, a su mujer Fernanda, a sus hijos Mateo y Gustavo, intentando no emocionarse. Y a su padre, ya fallecido, docente, "que trató de inculcarme valores como el de la educación permanente, la satisfacción del trabajo bien hecho y el de pasar por la vida intentando aportar algo a la comunidad de forma desinteresada".

El apoyo de muchos

Los agradecimientos fueron numerosos, entre otros al fotógrafo Eduardo Blanco, que realizó parte de las imágenes de la guía, o a Xosé Ambás, por el apoyo a través del Archivo de la Tradición Oral de Ambás (Atoam). También al Ayuntamiento de Grado y a las diversas áreas que colaboraron para la consulta de datos, planos, etcétera, y a la Oficina de Turismo. "El que diga que hace un libro como este solo, no dice la verdad, porque ahí está la gente que te contó historias, que abrió sus puertas, que te permitió saber algo de tu pueblo, ahí está toda la bibliografía existente que se menciona en la guía para quien quiera ampliar la información", señaló.

Con mención a Chus Fernández, del Grupo Montañero Moscón, que cedió asimismo muchas imágenes, a historiadores como Paloma Sánchez y Santiago Rodríguez, entre otros, indicó que una de las partes de la guía de la que está más satisfecho es la dedicada al patrimonio y a las tradiciones del concejo. En el acto intervinieron el alcalde de Grado, José Luis Trabanco, el edil de Cultura, Diego García Nieto, Ramón Rodríguez, director del RIDEA, y Andrés Martínez Vega, subdirector de la entidad y coordinador de la colección de guías dedicadas a los concejos asturianos, de la que forma parte este trabajo sobre el de municipio moscón. Estuvo también presenta la concejala de Deportes, Turismo, Festejos y Mercados, Lorena Álvarez Cabo.

Sensibilidad y atención sobre el territorio

El Alcalde, que incidió en que Grado es un territorio "muy atractivo y muy bien posicionado geográficamente", quiso felicitar al RIDEA por sus ocho décadas de estudios y difusión sobre Asturias y su cultura, y destacó que su colección sobre los municipios asturianos suma 30 libros y 42 concejos, pues algunas obras hechas con anterioridad compiilaban más de un territorio en un solo volumen.

Trabanco incidió en que el municipio reconoció en 2021 la trayectoria de la entidad al entregarle la Asociación Amigos de Grado el "Moscón de Oro" en el 75 aniversario del Real Instituto y agradeció a sus responsables la atención sobre el territorio y esta guía. Tuvo también palabras de gratitud para Gustavo Adolfo Fernández, por "el esfuerzo y el trabajo para sacar esto adelante, que me consta que llevaba mucho tiempo en ello y queriendo que fuera una realidad".

Por su parte, el concejal de Cultura, Diego García Nieto, subrayó que Gustavo Adolfo Fernández "fue la mejor elección para hacer este libro" porque "tiene una sensibilidad especial para el municipio, y sabe de sobra que no hay solo la villa y el mercado, sino que Grado tiene muchos más componentes que se reflejan en esta guía". El edil invitó a tener la obra, a leerla y disfrutarla, a compartirla con la gente que visita el municipio, y felicitó a su autor y al RIDEA por ella.

Vínculos con la localidad

Ramón Rodríguez, director de la entidad, mostró su satisfacción "por estar en Grado", un municipio por el que siente cercanía y admiración, indicó. Agradeció al Alcalde y al concejal de Cultura sus palabras sobre el RIDEA, y también quiso hacer constar la gratitud con la Asociación Amigos de Grado que le concedió su galardón, estrechando aún más los vínculos con el municipio.

Por último, el coordinador de esta colección del RIDEA, Andrés Martínez Vega, destacó la "hospitalidad" de Grado con la gran afluencia de público y, por tanto, con un ambiente "acogedor". Destacó también la relación con el municipio y también el carácter divulgativo de este tipo guías con un formato singular y "muy manejable". Incidió asimismo en la característica del rigor que hay en la labor de Gustavo Adolfo Fernández y agradeció el apoyo que Caja Rural de Asturias presta a la edición de la obra.

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El autor de la obra, en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA de Grado, subrayó que se trata de una guía sobre el municipio que se pretende que sea útil y a la vez entretenida de leer, tanto para los moscones como para cualquier persona que quiera conocer el territorio. Aborda, señaló Gustavo Adolfo Fernández, numerosos aspectos y facetas del territorio, es "una radiografía de cómo es Grado hoy y de cómo llegó a ser así".