El quiosco de la música de Grado, con la cubierta dañada, será rehabilitado, avanza el gobierno moscón
El Ayuntamiento trabaja también para recuperar el panteón de Concha Heres
El Ayuntamiento de Grado va a rehabilitar el quiosco de la música situado en el parque de Arriba. Concretamente, la cubierta presenta daños por el paso del tiempo y el gobierno municipal va a acometer el arreglo. La iniciativa para proyectar la obra ya está en marcha, tal y como avanzó el alcalde, José Luis Trabanco, en un acto público en la Casa de Cultura este jueves.
La idea es que se pueda impulsar la rehabilitación este mismo año, indicó el regidor, que también se refirió a que se está trabajando para intentar avanzar en la restauración del Panteón de Concha Heres, una vez que se ha logrado el hito de completar la cesión al municipio por parte de los herederos.
Este impresionante edificio funerario que es una de las joyas del patrimonio artístico del concejo se encuentra con bastante deterioro. Acoge los sarcófagos de Concha Heres y su primer marido, Manuel Valle Fernández, un indiano con orígenes en Candamo que hizo una enorme fortuna en Cuba.
La construcción tiene más de un siglo, pues data de 1923. Consta de dos plantas, la de la cripta, con nichos, y el piso noble, donde reposan los restos de Concha Heres y Manuel Valle, sobre cuyos sepulcros hay dos figuras tumbadas que representan a ambos. Destaca también la escultura del ángel modernista que mira al camposanto.
Por su parte, el quiosco, centenario, está atribuido a Juan Miguel de la Guardia, pues sigue el modelo proyectado en 1888 por el arquitecto municipal de Oviedo para el Paseo del Bombé.
- Una lluvia sorpresa de fuegos artificiales abre el día del Centenario del Real Oviedo: así fue el acto de Fondo Norte en 25 puntos de la ciudad
- Alerta general de una agencia alimentaria del Gobierno por un conocido queso de supermercado con 'cuerpos extraños': afecta vecinos de Asturias
- Los Cosmen sitúan al CEO de Alsa, Paco Iglesias, a la cabeza de la matriz británica Mobico
- Novedades en la llegada de Quirón a Gijón: el gobierno local urge a la empresa formalizar la compra de las fincas de Cabueñes
- Cierra el grupo de carbón de la central de Aboño, clave para el suministro eléctrico de la región durante 52 años
- Un futbolista del Avilés, en el radar de clubes de Primera y Segunda División para ficharle en verano
- Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, habla en exclusiva con LA NUEVA ESPAÑA en el centenario azul: 'Almada seguirá pase lo que pase; es la idea de Jesús y del Grupo y ya hemos hablado con él
- Alerta general de una agencia sanitaria del Gobierno por un conocido embutido de supermercado que produce salmonella y que no se descarta en Asturias: 'Se recomienda acudir a un centro de salud