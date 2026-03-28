Noche espectacular con la orquesta Panorama en Grado: así arrancó la nueva gira ante más de un millar de personas en El Charcón
Tres horas de actuación con una gran calidad del directo y de la puesta en escena convirtieron el evento en una fiesta memorable
No defraudó la orquesta Panorama en Grado, donde estrenó su nueva gira de este año, que lleva por título "Time Tour". El montaje, sobre un gran escenario de más de 60 metros y con pantallas a ambos lados, es espectacular, al igual que lo fue la calidad del directo. Cantantes, bailarines, coreografías, iluminación y hasta fuegos artificiales hacen de la propuesta algo único que los moscones y visitantes pudieron disfrutar en una noche memorable en el marco de las verbenas y fiestas que la Hermandad de Santiago y Santa Ana organiza cada año coincidiendo con la Semana Santa.
Un concierto de unas tres horas, con un descanso tras las dos primeras, ofreció la orquesta gallega, que incorpora en esta gira versiones de muchos grandes éxitos recientes y que, de hecho, comienza con una del tema "Berghain", de Rosalía. Los integrantes del grupo destacaron que la de este viernes fue la actuación de inicio de gira y que "es un placer" comenzarla en Grado, donde se bailó y cantó los temas más populares del momento hilados uno tras otro en una puesta en escena muy bien diseñada y trabajada de Panorama.
La cita en Grado logró atraer a más de un millar de personas a El Charcón, punto que acoge cada año estas verbenas multitudinarias y donde actuará Tekila el próximo 3 de abril.
La Hermandad de Santiago y Santa Ana organiza este fin de semana distintas actividades. Hoy sábado están previstos hinchables para los más pequeños, de 16.00 a 20.00 horas, también en El Charcón. Durante la jornada habrá un bingo solidario. Mañana, domingo 29, se preparará una gran fabada en el mismo recinto: los tickets están a la venta a un precio de 15 euros en el Exprés, Pastur, CBC, Bimba y en El Charcón. Todas estas actividades son para recaudar fondos para la organización de las fiestas del verano en Grado, a finales de julio.
- Fallece un trabajador de 56 años en Gijón al caer desde el tejado de un edificio de cinco plantas cuando estaba reparándolo
- Herida una mujer tras una riña entre dueños de perros en el parque gijonés de El Lauredal
- Una lluvia sorpresa de fuegos artificiales abre el día del Centenario del Real Oviedo: así fue el acto de Fondo Norte en 25 puntos de la ciudad
- Alerta general de una agencia alimentaria del Gobierno por un conocido queso de supermercado con 'cuerpos extraños': afecta vecinos de Asturias
- Los Cosmen sitúan al CEO de Alsa, Paco Iglesias, a la cabeza de la matriz británica Mobico
- Grave accidente laboral en Corvera: trasladan al HUSA a un trabajador que cayó de una escalera
- Novedades en la llegada de Quirón a Gijón: el gobierno local urge a la empresa formalizar la compra de las fincas de Cabueñes
- Cierra el grupo de carbón de la central de Aboño, clave para el suministro eléctrico de la región durante 52 años