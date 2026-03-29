La "fabella", fabada en paellera para 200 personas en Grado: así se preparó el plato para la comida de la Hermandad de Santiago y Santa Ana

Veinte kilos de fabas, 75 chorizos y otras tantas morcillas además de 15 kilos de tocino. Son las cantidades que se emplearon para elaborar la gran fabada que este domingo hizo la Hermandad de Santiago y Santa Ana en El Charcón, en el marco del programa festivo que organiza cada año la entidad por estas fechas para recaudar fondos para las celebraciones de finales de julio.

La fabada, para unas doscientas raciones, no se cocinó en grandes potas, sino en una paellera rectangular y con suficiente fondo para acoger toda la materia prima de esta elaboración que hizo las delicias de cuantos se sentaron a las mesas habilitadas en la carpa de la Hermandad. Por ello, por el peculiar recipiente empleado en este caso, la organización bromeó con el nombre de "Fabella" para una elaboración "con auténtico sabor a fabada y un toque de paellera, lo nunca visto".

Donaciones

Las fabas fueron una donación a la Hermandad del restaurante sidrería Feudo Real y el vino que se sirvió como parte del menú del empresario Manuel Fernández. Hubo de postre arroz con leche y barreña, a elegir, en una cita que contó con el apoyo de varios colaboradores para cocinar y servir las raciones o consumiciones.

Noticias relacionadas

Durante la comida tuvo también una pequeña celebración, la del cumpleaños de Mónica Fernández, que festejó sus 45 con allegados y amigos disfrutando de esta gran fabada moscona.