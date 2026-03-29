La orquesta Tekila actúa el viernes en Grado, que espera a más de 5.000 visitantes con el torneo de rugby del fin de semana

Viernes, 3 de abril, a partir de las 23.00 horas en El Charcón. Es la fecha, hora y lugar de la próxima gran verbena en Grado, en la que actuará la orquesta Tekila. Tras el éxito de Panorama este pasado 27 de marzo, en el marco del programa festivo que organiza la Hermandad de Santiago y Santa Ana, queda aún mucha fiesta y el "Tekilazo" es el plato fuerte de la semana que viene en la villa moscona. Actuará también en la misma cita Nacho Otero.

La información para la compra de entradas para la actuación de Tekila está disponible en las redes sociales de la Hermandad, que organiza esta cita para recaudar fondos con destino a las fiestas de Santiago y Santa Ana de finales de julio.

Colaboración entre entidades

Antes de ese día hay otros actos multitudinarios, como la fiesta de bienvenida a los 1.400 jugadores y jugadoras del XXXI Seven Northseco Villa de Grado, que organiza el Pilier Rugby Club. Así, el día 1 de abril, en El Charcón, el Grupo Ideas y Nacho Otero amenizarán la noche del sorteo de los partidos, a partir de las 23.00 horas, en un evento en el que colaboran el club deportivo y la Hermandad de Santiago y Santa Ana.

El torneo de rugby, que trae a la villa unas 5.000 personas entre deportistas y acompañantes, se desarrollará en las instalaciones deportivas de El Casal los días 2 y 3 de abril, mientras que el día 1 es para la recepción de equipos y la fiesta de bienvenida. Este evento multitudinario cumple 31 ediciones.

Pasión por el rugby en Grado: las imágenes de ambiente del seven que deja este viernes / Paula Tamargo

El torneo dará comienzo el jueves 2 de abril en el complejo de El Casal, en horario de 10.00 a 20.00 horas. La comida será en las propias instalaciones, con un menú de tipo catering. Ya por la noche, a partir de las 23.00, se celebrará el tradicional “tercer tiempo” en distintos locales colaboradores de la localidad.

El viernes 3 de abril la competición continuará desde las 10.00 horas con las rondas eliminatorias. Al igual que el día anterior, la comida estará disponible en el recinto. La clausura de la cita deportiva tendrá lugar a las 21.00, con las finales y la posterior entrega de premios a pie de campo. A las 22.00 se celebrará una cena de convivencia para todos los inscritos y, una vez finalizada, se repetirá el “tercer tiempo” en los establecimientos colaboradores.