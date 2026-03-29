La villa dulce sabe a chocolate: así son las figuras de Pascua que ya lucen en las confiterías de Grado

Grado, villa dulce por su gran tradición confitera, sabe estos días a chocolate, el de las mil y una figuras de Pascua que ya lucen en los escaparates de las confiterías de la villa. Detenerse ante ellos para ver la variedad de diseños y temáticas, así como las tendencias de este año, merece la pena.

En un vistazo rápido no fallan clásicos como los balones de fútbol y los escudos de los distintos equipos, ni tampoco los personajes como Hello Kitty o los integrantes de la Patrulla Canina, presentes por estas fechas siempre en los últimos años.

Huevos gigantes, Disney y Vengadores

Casitas de chocolate con figuras de Disney diversas, de los Vengadores de Marvel, de las Tortugas Ninja o huevos gigantes y no tanto con distintos motivos siguen protagonizando las creaciones que se ven en las confiterías mosconas.

Hay también este año tendencias menos recurrentes en ediciones anteriores de Pascua, entre ellas las figuras de temática relacionada con los videojuegos y las que llevan en chocolate o en plástico la de Stitch, del personaje de la película de Lilo y Stitch.