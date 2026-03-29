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La villa dulce sabe a chocolate: así son las figuras de Pascua que ya lucen en las confiterías de Grado

Clásicos como los balones de fútbol y los escudos de los distintos equipos conviven con creaciones relacionadas con el mundo de los videojuegos o los personajes de películas y dibujos animados

Figuras de chocolate clásicas y tendencias: así son las creaciones de Pascua de Grado

Figuras de chocolate clásicas y tendencias: así son las creaciones de Pascua de Grado

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Figuras de chocolate clásicas y tendencias: así son las creaciones de Pascua de Grado. / P. T.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Grado, villa dulce por su gran tradición confitera, sabe estos días a chocolate, el de las mil y una figuras de Pascua que ya lucen en los escaparates de las confiterías de la villa. Detenerse ante ellos para ver la variedad de diseños y temáticas, así como las tendencias de este año, merece la pena.

En un vistazo rápido no fallan clásicos como los balones de fútbol y los escudos de los distintos equipos, ni tampoco los personajes como Hello Kitty o los integrantes de la Patrulla Canina, presentes por estas fechas siempre en los últimos años.

Huevos gigantes, Disney y Vengadores

Casitas de chocolate con figuras de Disney diversas, de los Vengadores de Marvel, de las Tortugas Ninja o huevos gigantes y no tanto con distintos motivos siguen protagonizando las creaciones que se ven en las confiterías mosconas.

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Hay también este año tendencias menos recurrentes en ediciones anteriores de Pascua, entre ellas las figuras de temática relacionada con los videojuegos y las que llevan en chocolate o en plástico la de Stitch, del personaje de la película de Lilo y Stitch.

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