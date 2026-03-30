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Abril de turismo en Grado, con visitas guiadas gratuitas para conocer sus palacios indianos, el casco histórico y los museos de la villa

El día 4 hay dos recorridos previstos y el 5 se podrá ver la Colección Historia de la Fotografía de la mano de su propietario, Corsino Fernández

Las siete maravillas indianas de Grado, en imágenes

Las siete maravillas indianas de Grado, en imágenes

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Las siete maravillas indianas de Grado, en imágenes / P. T.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Abril con actividades turísticas gratuitas en Grado, con fechas y horarios diversos para que nadie que lo desee se quede sin disfrutar de una visita guiada a los distintos atractivos que ofrece el patrimonio de la villa. Como cada mes, el área municipal de Turismo ha programado los recorridos por el casco histórico, la arquitectura indiana o los museos, todos con carácter gratuito y duraciones de entre 50 minutos y hora y media aproximadamente, en función del itinerario que se escoja.

Las visitas guiadas al casco histórico, que incluyen la Capilla de los Dolores y la sede Llagar de Sidra del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, pueden realizarse hasta en seis fechas distintas en abril. En concreto los días 4, 11, 15, 18, 22 y 25. En todos los casos la duración es de 50 minutos, comienzan a las 12.00 horas y es necesaria reserva previa a través de la Oficina de Turismo (636 90 90 88/ turismo@ayto-grado.es).

Los recorridos de mayor duración, de hora y media, aquellos que visitan no solo el casco histórico sino también la arquitectura indiana, serán en abril los días 4,11, 18 y 25. La hora de inicio, las 12.00. También en este caso es necesaria la reserva previa. Los palacetes se ven desde el exterior, pues son propiedades privadas.

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Por otro lado, el día 8 de abril habrá una visita guiada a la sede Villa ya Mercáu del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, con una duración de una hora y comienzo a las 12.00. Es necesaria reserva previa.

Como cada primer domingo de mes, el día 5 de abril está prevista la visita guiada a la Colección Historia de la Fotografía de Corsino Fernández Fanjul. Dura una hora, empieza a las 12.00 y en este caso no hay que reservar: basta con presentarse en el palacio Fontela, en la calle Eduardo Sierra, a la hora indicada y en el hall del edificio se recibe al visitante por parte del personal de la Oficina de Turismo.

La Cardosa

La visita a la sede de La Cardosa del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, dedicada a la cultura tradicional y que acoge también la Colección de la Guerra Civil, se puede realizar de manera libre los miércoles, de 16.00 a 18.30 horas. Para hacer una visita guiada se puede consultar la disponibilidad en la Oficina de Turismo.

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Por último, se puede conocer la Colección Acordeones, de Felipe Rubial, el 19 de abril a las 12.00 horas. Dura una hora, no requiere reserva previa y se recibe a los visitantes en el palacio Fontela directamente para iniciarla.

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