Abril de turismo en Grado, con visitas guiadas gratuitas para conocer sus palacios indianos, el casco histórico y los museos de la villa

Abril con actividades turísticas gratuitas en Grado, con fechas y horarios diversos para que nadie que lo desee se quede sin disfrutar de una visita guiada a los distintos atractivos que ofrece el patrimonio de la villa. Como cada mes, el área municipal de Turismo ha programado los recorridos por el casco histórico, la arquitectura indiana o los museos, todos con carácter gratuito y duraciones de entre 50 minutos y hora y media aproximadamente, en función del itinerario que se escoja.

Las visitas guiadas al casco histórico, que incluyen la Capilla de los Dolores y la sede Llagar de Sidra del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, pueden realizarse hasta en seis fechas distintas en abril. En concreto los días 4, 11, 15, 18, 22 y 25. En todos los casos la duración es de 50 minutos, comienzan a las 12.00 horas y es necesaria reserva previa a través de la Oficina de Turismo (636 90 90 88/ turismo@ayto-grado.es).

Los recorridos de mayor duración, de hora y media, aquellos que visitan no solo el casco histórico sino también la arquitectura indiana, serán en abril los días 4,11, 18 y 25. La hora de inicio, las 12.00. También en este caso es necesaria la reserva previa. Los palacetes se ven desde el exterior, pues son propiedades privadas.

Por otro lado, el día 8 de abril habrá una visita guiada a la sede Villa ya Mercáu del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, con una duración de una hora y comienzo a las 12.00. Es necesaria reserva previa.

Como cada primer domingo de mes, el día 5 de abril está prevista la visita guiada a la Colección Historia de la Fotografía de Corsino Fernández Fanjul. Dura una hora, empieza a las 12.00 y en este caso no hay que reservar: basta con presentarse en el palacio Fontela, en la calle Eduardo Sierra, a la hora indicada y en el hall del edificio se recibe al visitante por parte del personal de la Oficina de Turismo.

La Cardosa

La visita a la sede de La Cardosa del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, dedicada a la cultura tradicional y que acoge también la Colección de la Guerra Civil, se puede realizar de manera libre los miércoles, de 16.00 a 18.30 horas. Para hacer una visita guiada se puede consultar la disponibilidad en la Oficina de Turismo.

Por último, se puede conocer la Colección Acordeones, de Felipe Rubial, el 19 de abril a las 12.00 horas. Dura una hora, no requiere reserva previa y se recibe a los visitantes en el palacio Fontela directamente para iniciarla.