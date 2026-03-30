Se busca dueño para palacete indiano en Grado, que baja por segunda vez de precio y está a la venta por algo menos de 1,2 millones
La vivienda, cercana a El Capitolio, cuenta con 12 habitaciones y un gran jardín en su parte trasera
P. T.
Se busca dueño para palacete indiano en Grado. Villa Granda, una de las grandes casonas de la zona de Eulogio Díaz Miranda, sigue bajando de precio y la impresionante propiedad está ahora a la venta por algo menos de 1,2 millones, en concreto por 1.183.473 euros. Se trata de una imponente vivienda, sobria y elegante en su diseño, que además cuenta en su parte trasera con un enorme jardín con zonas de descanso y recreo y desde el que se aprecia la mayor de las construcciones de este tipo de la villa moscona, El Capitolio.
Villa Granda toma su nombre de su impulsor, Juan Granda, emigrante a Cuba que logró fortuna con las plantaciones de tabaco en la isla caribeña. Las iniciales de su nombre pueden apreciarse en la puerta principal de la vivienda, frente a la gran verja decorada del acceso que da a la carretera nacional qe atraviesa Grado.
La casa cuenta con nada menos que 12 habitaciones y tiene una superficie construida de 1.250 metros cuadrados, según describe la inmobiliaria de Grado que la tiene a la venta y que establece su fecha de edificación en 1882.
Inicialmente, Villa Granda salió a la venta por 1.545.759 euros, tuvo una primera rebaja que estableció su precio en 1.352.540 euros, y ahora, con un nuevo descuento está disponible por 1.183.473 euros.
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