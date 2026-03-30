La Joyería Cadavieco cierra en Grado tras casi 150 años de actividad como emblema del comercio local en la villa

Cierra la emblemática Joyería Cadavieco, de Grado. Los responsables del establecimiento así lo comunican con un cartel colocado en el exterior con el que también quieren mostrar su gratitud por la fidelidad de su clientela. "Tras casi 150 años atendiendo a ti y a tu familia, ha llegado el momento de cerrar nuestras puertas", señala literalmente el mensaje, que añade que quiere dar las gracias ofreciendo grandes descuentos en estos últimos días.

El negocio, uno de los más antiguos de la villa moscona que han seguido abiertos de manera ininterrumpida, está actualmente situado en la calle Barón de Grado, con parte del escaparate en Marqueses de la Vega de Anzo. Ha sido siempre un establecimiento de referencia, por calidad y surtido, donde nunca faltaron las novedades y tendencias además de las piezas clásicas de las mejores marcas.

Negocios con solera en la villa

Según indica Pepe Areces en su libro sobre el comercio moscón que lleva por título "Cien años de comercio, industria, ferias y mercado", la joyería no siempre estuvo en su emplazamiento actual, sino que llegó a él en 1976, hace medio siglo, desde otro espacio que se localizaba en Julio César Estrada esquina con Eduardo Sierra. En el lugar que ocupa hoy Cadavieco hubo anteriormente un negocio de zapatería, Calzados Rico.

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La Joyería Cadavieco es uno de los negocios más antiguos de Grado y como tal fue reconocido hace ya años, en 2014, en un acto en el que la viuda de Juanjo Cadavieco, Antonia Ballesteros, recogió una distinción otorgada a los establecimientos que habían cumplido más de un siglo de actividad comercial en la villa. Entre ellos también se contaban la galletera La Triunfante, la Confitería Tejeiro y la Farmacia Miranda.