Las obras de reparación de un socavón en la carretera a Avilés obligan a cortar la circulación de diez de la noche a seis de la mañana entre Grado y Sandiche

La carretera AS-237, que conecta Grado con Avilés, permanecerá cerrada al tráfico en horario nocturno entre la capital moscona y Sandiche (Candamo), a partir del próximo 6 de abril, debido a obras de emergencia para reparar un hundimiento en la vía.

El corte afectará al entorno del punto kilométrico 0,950 y tendrá una duración estimada de dos meses, según ha informado el Servicio de Conservación de Carreteras del Principado de Asturias, responsable de los trabajos.

En concreto, la circulación quedará totalmente interrumpida entre las 22:00 y las 06:00 horas, de lunes a viernes. Durante ese intervalo, no se permitirá el paso de vehículos por el tramo afectado. Fuera de ese horario, por el día, se habilitará un carril de circulación alternativo, regulado mediante semáforos.

Además, las obras se detendrán durante el fin de semana, permitiendo la circulación desde las 06:00 horas del sábado hasta las 22:00 horas del domingo.

Como alternativa, los conductores podrán utilizar el desvío señalizado por la carretera AS-353, entre Peñaflor y Grullos.

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Se recomienda a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación y respetar la señalización provisional instalada en la zona.