El vía crucis con Jesús Nazareno y la Virgen Dolorosa marca el inicio de las procesiones en la villa de Grado este miércoles
La Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte estrenará la marcha "La esperanza de María" durante el Encuentro del Viernes Santo
Grado celebra a lo largo de los próximos días sus grandes actos de la Semana Santa. Tras la bendición del Domingo de Ramos, el programa de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte afronta sus jornadas clave y el comienzo de las procesiones por las calles de la villa moscona.
Este miércoles, 1 de abril, tendrá lugar el vía crucis con las imágenes de Jesús Nazareno y la Virgen Dolorosa. Será a partir de las 8 de la tarde y con el acompañamiento de la Unión Musical del Principado y de la tuna ovetense.
El Jueves Santo, 2 de abril, a las seis de la tarde, se celebrará la misa de la Cena del Señor, y a las nueve de la noche la Hora Santa. El Viernes Santo, 3 abril, desde las seis de la tarde se celebrarán los oficios de la Pasión, y a las 8 de la tarde la procesión de las Siete Palabras, con el titular, el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, y la Virgen Dolorosa. El recorrido por las calles estará acompañado de la Agrupación Musical San Salvador de Oviedo y la tuna ovetense.
El día 4 de abril, Sábado Santo, a las 9 de la mañana, se celebrará el Rosario de la Aurora. A las 8 de la tarde, la Vigilia Pascual.
Novedades del programa
Este año, entre las novedades se encuentra que por primera vez sonará la marcha "La esperanza de María" durante el Encuentro de la procesión del Viernes Santo. La Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte ha optado por esta composición para uno de los momentos más destacados de la Pasión moscona, protagonizado por las imágenes de La Dolorosa y el titular de la hermandad.
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