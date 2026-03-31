Grado adjudica en 266.121,50 euros la segunda fase de la obra para concentrar en La Moratina todas las dependencias de Servicios Sociales
El espacio que va a acondicionarse acogerá las instalaciones de los equipos de intervención técnica de apoyo a la familia
El Ayuntamiento de Grado acaba de adjudicar el contrato de las obras de la segunda fase de las dependencias de Servicios Sociales en La Moratina. La empresa que se hará cargo del desarrollo del proyecto es la llanerense Asturimagen, que ha presentado la mejor oferta y la llevará a cabo por un importe de 266.121,50 euros. El proyecto prevé la rehabilitación y adecuación de espacios para acoger las instalaciones del EITAF (Equipos de intervención técnica de apoyo a la familia).
Esta iniciativa forma parte de la actuación municipal para reunir en un solo edificio todas las dependencias del área de Servicios Sociales, a cargo de la concejala Marta Pravia. La primera fase de este proyecto, que aprovechó los locales de la zona del antiguo mercado de ganado, en La Moratina, se realizó ya hace meses y está en funcionamiento.
Se acomete ahora la contratación de la segunda fase. Una vez finalizada, estarán reunidos en este punto de la villa los servicios sociales de base, los de prevención de salud, envejecimiento activo, el Banco de Alimentos o el voluntariado, además de las dependencias para dar cabida a los equipos de intervención técnica de apoyo a la familia.
Con esta intervención de concentrar en un único lugar todos los servicios se centraliza en un espacio físico la actividad de Servicios Sociales con el objetivo de mejorar la organización y prestación de servicios para los usuarios.
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- Iberia abandona Asturias tras 58 años (con un único precedente): 'Es una pena, pero esperamos volver
- Multado con 200 euros un conductor por no tener la segunda baliza v-16 en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa en busca de este dispositivo
- Adiós a la baliza v-16: multado con 200 euros y cuatro puntos un motorista que olvidó el dispositivo de seguridad que la Guardia Civil busca con lupa
- Eugenio y Teresa llegaron hace un año a La Fresneda y están felices: 'Aquí hacemos todo a pie
- Atención conductores Asturianos: la Guardia Civil revisa las guanteras tras el anuncio en la autovía A-66
- Un hombre fallece en el incendio de un almacén de bazar en La Felguera
- Incendio mortal en Langreo: 'Su mujer estaba convencida de que el marido estaba dentro del almacén porque había ido a colocar material; es terrible