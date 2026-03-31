Grado adjudica en 266.121,50 euros la segunda fase de la obra para concentrar en La Moratina todas las dependencias de Servicios Sociales

El Ayuntamiento de Grado acaba de adjudicar el contrato de las obras de la segunda fase de las dependencias de Servicios Sociales en La Moratina. La empresa que se hará cargo del desarrollo del proyecto es la llanerense Asturimagen, que ha presentado la mejor oferta y la llevará a cabo por un importe de 266.121,50 euros. El proyecto prevé la rehabilitación y adecuación de espacios para acoger las instalaciones del EITAF (Equipos de intervención técnica de apoyo a la familia).

Esta iniciativa forma parte de la actuación municipal para reunir en un solo edificio todas las dependencias del área de Servicios Sociales, a cargo de la concejala Marta Pravia. La primera fase de este proyecto, que aprovechó los locales de la zona del antiguo mercado de ganado, en La Moratina, se realizó ya hace meses y está en funcionamiento.

El nuevo edificio de Servicios Sociales, en imágenes / P. T.

Se acomete ahora la contratación de la segunda fase. Una vez finalizada, estarán reunidos en este punto de la villa los servicios sociales de base, los de prevención de salud, envejecimiento activo, el Banco de Alimentos o el voluntariado, además de las dependencias para dar cabida a los equipos de intervención técnica de apoyo a la familia.

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Con esta intervención de concentrar en un único lugar todos los servicios se centraliza en un espacio físico la actividad de Servicios Sociales con el objetivo de mejorar la organización y prestación de servicios para los usuarios.