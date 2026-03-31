Horarios y recorridos de las procesiones de Semana Santa en Grado: así serán las del Miércoles y el Viernes Santo en la villa
Los pasos saldrán a las ocho de la tarde y la de este 1 de abril vivirá el Encuentro a la altura de la calle Asturias
Todo listo en Grado para las procesiones de Semana Santa que recorrerán la mayoría de calles del centro urbano de la villa. La de este Miércoles Santo, 1 de abril, es el vía crucis procesional que se inicia a las ocho de la tarde. Con las imágenes de Jesús Nazareno y la Virgen Dolorosa y el Encuentro en la calle Asturias, partirá de la iglesia parroquial de San Pedro, subirá por La Magdalena hacia la plaza La Blanca y Cimadevilla. Desde ahí irá a la calle Asturias, para descender por el Curato, la plaza Regino López, de nuevo La Blanca, Marqueses de la Vega de Anzo y Barón de Grado para regresar ya a la iglesia.
La música de este acto estará a cargo de la Unión Musical del Principado y Tuna Universitaria de Oviedo, avanzan los responsables de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. En la procesión del Viernes Santo, 2 de abril, repetirá la tuna y el acompañamiento musical estará protagonizado por la Agrupación Musical San Salvador de la Cofradía Los Estudiantes de Oviedo.
Cerro de la Muralla
El Viernes Santo los Oficios de la Pasión se celebran desde las 6 de la tarde y la Procesión de las Siete Palabras comienza a las ocho de la tarde. A esa hora partirá desde la iglesia subiendo por La Magdalena, llegando a plaza La Blanca y girando para descender por Marqueses de la Vega de Anzo. Desde ahí se dirigirá a la plaza General Ponte, a la plaza del Ayuntamiento y discurrirá por Cerro de la Muralla girando a la altura de la parada de taxis para subir a través de Manuel Pedregal, girar hacia La Magdalena y volver al templo parroquial de San Pedro.
Además de estos dos actos centrales de las celebraciones, el Jueves Santo, 2 de abril, a las seis de la tarde, se celebrará la misa de la Cena del Señor, y a las nueve de la noche la Hora Santa. El día 4 de abril, Sábado Santo, a las 9 de la mañana, se rezará el Rosario de la Aurora. A las 8 de la tarde, tendrá lugar la Vigilia Pascual.
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