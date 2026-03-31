Ocho músicos asturianos interpretarán los temas de la banda sonora de la película Forrest Gump en el Auditorio de Grado
El concierto, el próximo 10 de abril, a las 20.00 horas, es gratuito y hay que retirar las entradas en la biblioteca municipal
Un concierto "que recrea en directo la banda sonora de una de las películas más famosas de la historia del cine, Forrest Gump". Y ocho músicos asturianos "para interpretar los temas de un álbum que vendió doce millones de copias".
Es la propuesta de la que podrá disfrutarse el próximo 10 de abril en el Auditorio de Grado (Centro Cultural), a las 20.00 horas y de manera gratuita, recogiendo las entradas en la biblioteca municipal. Se entregan dos por persona y se pueden retirar a partir del 1 de abril a las 14.30 horas.
Esta actividad, que lleva por título "Concierto The Forrest Band", ha cosechado éxito notable en los distintos puntos de Asturias en los que se ha celebrado, ofreciendo hasta 30 temas de la banda sonora de la popular película protagonizada por Tom Hanks.
Suben al escenario Miguel Herrero, Juan Carlos Cabo, Tino Cuesta, Chez García, Nacho Felipe, Sandra Luisquiños, Kike Luisquiños y Tete Bonilla y el espectáculo dura 100 minutos aproximadamente.
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