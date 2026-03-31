Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Ocho músicos asturianos interpretarán los temas de la banda sonora de la película Forrest Gump en el Auditorio de Grado

El concierto, el próximo 10 de abril, a las 20.00 horas, es gratuito y hay que retirar las entradas en la biblioteca municipal

Un momento del concierto, en una imagen de archivo.

Un momento del concierto, en una imagen de archivo. / M. F.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Un concierto "que recrea en directo la banda sonora de una de las películas más famosas de la historia del cine, Forrest Gump". Y ocho músicos asturianos "para interpretar los temas de un álbum que vendió doce millones de copias".

Es la propuesta de la que podrá disfrutarse el próximo 10 de abril en el Auditorio de Grado (Centro Cultural), a las 20.00 horas y de manera gratuita, recogiendo las entradas en la biblioteca municipal. Se entregan dos por persona y se pueden retirar a partir del 1 de abril a las 14.30 horas.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Grado

Esta actividad, que lleva por título "Concierto The Forrest Band", ha cosechado éxito notable en los distintos puntos de Asturias en los que se ha celebrado, ofreciendo hasta 30 temas de la banda sonora de la popular película protagonizada por Tom Hanks.

Noticias relacionadas y más

Suben al escenario Miguel Herrero, Juan Carlos Cabo, Tino Cuesta, Chez García, Nacho Felipe, Sandra Luisquiños, Kike Luisquiños y Tete Bonilla y el espectáculo dura 100 minutos aproximadamente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
  2. Iberia abandona Asturias tras 58 años (con un único precedente): 'Es una pena, pero esperamos volver
  3. Multado con 200 euros un conductor por no tener la segunda baliza v-16 en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa en busca de este dispositivo
  4. Adiós a la baliza v-16: multado con 200 euros y cuatro puntos un motorista que olvidó el dispositivo de seguridad que la Guardia Civil busca con lupa
  5. Eugenio y Teresa llegaron hace un año a La Fresneda y están felices: 'Aquí hacemos todo a pie
  6. Atención conductores Asturianos: la Guardia Civil revisa las guanteras tras el anuncio en la autovía A-66
  7. Un hombre fallece en el incendio de un almacén de bazar en La Felguera
  8. Incendio mortal en Langreo: 'Su mujer estaba convencida de que el marido estaba dentro del almacén porque había ido a colocar material; es terrible

Ocho músicos asturianos interpretarán los temas de la banda sonora de la película Forrest Gump en el Auditorio de Grado

Ocho músicos asturianos interpretarán los temas de la banda sonora de la película Forrest Gump en el Auditorio de Grado

El piragüismo brilla con luz propia en la Gala del Deporte Asturiano: “Al bajar el Sella nos sentimos como futbolistas”

El piragüismo brilla con luz propia en la Gala del Deporte Asturiano: “Al bajar el Sella nos sentimos como futbolistas”

Javier García Cellino, escritor: "Las películas mudas son la esencia del cine; una mirada de Charlot es poesía pura"

Javier García Cellino, escritor: "Las películas mudas son la esencia del cine; una mirada de Charlot es poesía pura"

Una pequeña China en Luarca: el "gen especial" que explica el furor que hay por el tenis de mesa en Valdés

Ya está bien, por caridad

Apología del perdón

Así está el país

Analfabetismo lingüístico

Tracking Pixel Contents