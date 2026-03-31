El ultrafondista Nicolás de las Heras vale oro: el farmacéutico de Grado se alza como campeón del mundo máster y logra el bronce absoluto en Bérgamo
En la prueba italiana ha batido además el récord del mundo de su categoría y el récord absoluto de España
Del Campeonato del Mundo Gomu 48 horas en Cinisello, Bálsamo (Bérgamo), el ultrafondista Nicolás de las Heras se ha traído el bronce absoluto y el oro en su categoría (Máster 60). Además ha batido el récord del mundo de su categoría, el récord absoluto de España y, por países, ha logrado, junto a Marc Giron, situarse como segundos del mundo. La trayectoria de este deportista que es farmaceútico en Grado está jalonada de triunfos y es un ejemplo de superación constante que, por si fuera poco, también tiene en muchas ocasiones una faceta solidaria.
"La carrera fue en condiciones duras, porque por la noche hacía frío, un grado, dos grados, sensaciones térmicas más bajas, y no es que hiciera mucho calor por el día, pero llegó a subir a 16 grados, cambios considerables que dificultan la carrera, aunque estuve bastante bien durante la prueba", explica de las Heras sobre este último reto de 48 horas de esfuerzo y más de 400 kilómetros.
El esfuerzo psicológico es grande, "muy fuerte, sobre todo cuando pasas ya las 24 horas sin dormir, sin parar de correr". "Cuando empieza el segundo día, la barrera psicológica es durísima, pero todo estaba bajo control, avanzando los kilómetros que teníamos calculados", señala antes de relatar cómo le pasó factura una caída previa que tuvo el 5 de febrero en el Camino de Santiago, llegando a Cornellana (Salas).
El segundo día de esta carrera italiana llegó a ponerse en segundo puesto, pero alrededor de las 3 de la mañana "empecé a inclinarme hacia adelante, debido a la fragilidad en la zona intercostal". "Me fui abriendo hacia adelante, porque aquella caída me dejó las intercostales muy dañadas y, aunque recuperaron, esta vez no me sujetaron el cuerpo, que se me iba hacia adelante y perdí el segundo puesto", relata a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA.
Al final quedó tercero absoluto en una prueba muy disputada, con mucho nivel y con presencia el campeón del mundo 24 horas, "que realmente es el rey del ultrafondo". De las Heras siente orgullo por los resultados obtenidos y no es para menos. Después de la caída que tuvo, no llegaba en su mejor momento. Pero con todo, la maleta viene cargada de logros, con el bronce absoluto, con el título de campeón del mundo máster, con récord del mundo máster y pulverizando su propio récord de España absoluto, que estaba en 385 kilómetros y lo ha colocado en 407.
Nicolás de las Heras no solo es un atleta excepcional por sus resultados deportivos. También lo es por la vertiente solidaria que en muchas ocasiones tienen sus logros, con los que sigue superándose para recaudar fondos para buenas causas, como el reto de Rober contra el cáncer. Su trayectoria deportiva y humana le hicieron merecedor del "Moscón de oro" local, prestigioso galardón que otorga anualmente la Asociación de Amigos de Grado y que recibió en 2025.
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