El Pilier Rugby Club estrena equipo femenino en el torneo Seven Norseco

Por primera vez en la historia del Seven Norseco Villa de Grado habrá un equipo femenino del Pilier Rugby Club. El torneo, que se celebrará desde este miércoles, con más de 1.400 deportistas, contará con un combinado local que se basa en dos jóvenes de la cantera, Clara Alcañiz González y Arancha Bedia Campomanes, ambas de 17 años, a las que se sumarán jugadoras del Oviedo Rugby Club y de Las Pipirranas de Granada.

"Estamos muy ilusionadas, formar parte del primer equipo femenino del Pilier es un orgullo, tenemos muchas ganas y vamos a por todas, queremos ganar por Bobes y Pedro y para que haya más años de equipo del Pilier", afirma Alcañiz, que se refiere así al presidente del club, José Luis Lorenzo "Bobes" y al directivo, Pedro Suárez, que llevan más de un año dando forma a la idea.

"Nos llegó un mensaje un día de que iba a haber equipo y no lo podíamos creer", comenta Bedia. Ambas jóvenes se encuentran esta temporada jugando con el equipo femenino del Oviedo Rugby Club, tras haberse formado en la cantera moscona. Del equipo azul saldrán más jugadoras que compondrán el equipo del Pilier. Al equipo lo han bautizado "Las Bobes Ponja" en una referencia cómica al mote del presidente y la serie de dibujos animados "Bob Esponja".

"Ellas están encantadas, desde el principio dijeron que sí y están ayudando mucho", añade Bedia sobre el ánimo para participar en el Seven de las deportistas oviedistas, a las que también se sumarán unas cuantas jugadoras de Las Pipirranas de Granada. Hasta este miércoles no se juntarán todas, pero cada una en su lugar están entrenando para el torneo.

"Es un campo entero pero en vez de 15 hay 7 personas, por lo que en el Seven hay más hueco y es más rápido, más exigente de velocidad. Aunque los partidos duren menos tiempo te cansas mucho más", explica Alcañiz, que estudia Formación Profesional de Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre en el IES Ramón Areces de Grado. "Las melés en vez de ocho son de tres y las touch, igual. La única posición que se mantiene del rugby XV es el medio melé para abrir el balón", añade.

Las jugadoras mosconas están muy felices de formar parte del primer equipo femenino del Pilier en el Seven moscón, para el que estrenarán una nueva equipación que mantiene el color morado del club, al que se suma el amarillo. "Están guapísimas", celebra Bedia, a punto de terminar segundo de Bachiller en el Instituto de Enseñanza Secuandaria César Rodríguez y con la intención de convertirse en guardia civil.

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"Somos muy jóvenes y queda mucho Seven con chicas de Grado", advierte Alcañiz. Para ambas es una cita imprescindible en el calendario, por la que esperan todo el año: "El Seven es lo mejor", aseguran al unísono. Y animan a moscones y visitantes a acudir a las instalaciones deportivas de El Casal para conocer este deporte desde dentro. "Es pasarlo bien, conocer gente", dice Alcañiz. "Aunque no tengas ni idea, aquí siempre hay alguien que te explica y te lo pasas genial", concluye Bedia.