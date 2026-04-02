Fútbol, baloncesto, ciclismo y ajedrez, además del gran torneo de rugby: "El deporte es referencia en el concejo una vez más en Semana Santa y abril"

Grado cuenta en estas fechas de Semana Santa con un amplio programa deportivo. Aunque el multitudinario seven de rugby concentra al mayor número de participantes (1.400 deportistas de 80 equipos), la villa acoge también estos días otras propuestas de diversas disciplinas. Al campus del Club San Pedro de baloncesto que tuvo lugar los pasados 30 y 31 de marzo se suma el III Taller del ajedrecista, que desarrolla la Peña Ajedrecista Gradense en La Panera este viernes 3 de abril y el domingo día 5. En los próximos días, las instalaciones de El Casal serán también sede de partidos de la Oviedo Cup y el próximo 11 de abril se celebrará el XI Trofeo ciclista junior Santiago y Santa Ana de la Escuela de Ciclismo Santi Pérez.

"El deporte en Grado tiene una gran relevancia y esta Semana Santa vuelve a ser deportiva, con muchos clubes y deportistas volcándose en los eventos. Por supuesto el Seven es el imán, que además va por su edición número 31, pero también se vuelven a repetir actividades como la del baloncesto, la de ajedrez, con distintos talleres y aulas abiertas en La Panera. Y, una vez que finaliza el Seven, este viernes noche, volvemos a poner toda la maquinaria en marcha para que las instalaciones de El Casal, del Marqués y de los campos de fútbol estén disponibles, pues vuelven a ser sede de la Oviedo Cup", señaló la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Grado, Lorena Álvarez Cabo.

La edil destaca alicientes como las fiestas y grandes verbenas organizadas por la Hermandad de Santiago y Santa Ana en estas fechas y subraya "el agradecimiento a toda la gente que trabaja en clubes y asociaciones, todos a una, por su labor poniendo en valor el nombre de Grado".

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Álvarez Cabo incidió en que desde la concejalía de Deportes se anima vecinos y visitantes a participar en las distintas propuestas disponibles estos días y mostró su "orgullo porque el deporte sea punto de referencia en el concejo un año más por estas fechas de Semana Santa".