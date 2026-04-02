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Grado acoge la tercera edición del taller del ajedrecista, en La Panera, con actividades para todos: "No importa si sabes jugar o cuál sea tu nivel"

La cita se desarrolla este viernes y el domingo

Actividad al aire libre del programa, en el parque de Arriba de Grado.

Actividad al aire libre del programa, en el parque de Arriba de Grado. / LNE

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Taller del ajedrecista en La Panera este viernes 3 de abril y el domingo día 5. Para participar en esta cita que desarrolla la Peña Ajedrecista Gradense con el apoyo del Área de Deportes de Grado no importa "si sabes jugar o cuál sea tu nivel", destacan los responsables, que animan a acudir para aprender y simplemente divertirse.

Este viernes las actividades comienzan de 11.00 a 12.00 horas con el taller "Aprende a jugar, iniciación y avanzado". Habrá varias propuestas simultáneas, por lo que de 11.00 a 14.00 se desarrollará también la iniciativa “¿Juegas una partida?”. Y entre las 11.30 y las 13.30 habrá partidas en tablero gigante, y de 12.30 a 13.30 retos de ajedrez y duelos pasapiezas. En torno a las 14.00 habrá un sorteo de regalos.

El domingo día 5 de abril, de 11.00 a 11.45 se prevé de nuevo el taller "Aprende a jugar, iniciación y avanzado", y de 11.00 a 14.00 el espacio “¿Juegas una partida?”. De 11.30 a 13.30 habrá partidas en tablero gigante y de 11.45 a 13.30 los torneos de ajedrez junior y absoluto. Las inscripciones para los torneos pueden realizarse a través del correo electrónico ajedrezgrado@gmail.com, del teléfono 650 602 583, o el día del evento hasta completar las plazas disponibles.

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De 13.30 a 14.00 horas tendrá lugar la entrega de premios y un sorteo de regalos. Las actividades son gratuitas.

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