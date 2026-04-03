Aplausos y pétalos de rosas sellan con devoción el emotivo encuentro de Jesús en la Cruz y la Virgen Dolorosa en Grado

Solemnidad, fervor y pasión. Así se vivió este Viernes Santo en Grado la procesión de Las Siete Palabras, en una tarde que reunió a cientos de feligreses en las calles de la villa moscona. La marcha arrancó poco después de las ocho de la tarde, hora programada para el inicio del trayecto que recorrieron los pasos del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y la Virgen Dolorosa, escoltados por la Agrupación Musical San Salvador de los Estudiantes de Oviedo y la Tuna Universitaria de Oviedo.

Encabezada por una comitiva de más de treinta pequeños cofrades, las imágenes del Cristo y de la Virgen, portados por una decena de hombres y mujeres, respectivamente, avanzaron por la calle La Magdalena hacia la plaza de Indalecio Corugedo, desde donde enfilaron la calle Marqueses de Vega de Anzo hasta el teatro auditorio , donde la Tuna Universitaria ofreció una canción a la Dolorosa.

Desde allí, superadas las plazas General Ponte y del Ayuntamiento, la comitiva hizo otro alto en el camino en la plaza de los Dolores, donde los tunos ofrecieron sus canciones al Cristo crucificado.

El punto álgido de la tarde se produjo en la calle Manuel Pedregal. Allí, ante cientos de feligreses, Jesús y la Virgen se reunieron al fin en un emotivo momento que culminó con aplausos y pétalos de rosas desde los balcones.

La procesión del Viernes Santo de Grado contó con varias novedades. La primera, la participación de cuatro reservistas de la Asociación Ares. Los sargentos primeros Umberto Martínez, Jesús Suárez y Alberto Alonso, y el capitán Benigno Maujo, quienes escoltaron la imagen de Jesús en la cruz. La segunda fue que, por primera vez, se entonó la marcha "La esperanza de María".

En la procesión también participaron, como acompañantes, María Teresa Fernández, tesorera de la cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte; Gonzalo de la Huerga, cofrade de la hermandad; Manuel Álvarez, secretario de la cofradía de los Estudiantes de Oviedo, y Pablo Álvarez, periodista de LA NUEVA ESPAÑA.

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Este sábado, a las nueve de la mañana, se rezará el Rosario de la Aurora y, a las ocho de la tarde, tendrá lugar la Vigilia Pascual.