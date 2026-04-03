En la huerta de Tino crecen semillas preservadas en Grado durante un siglo: "Son granas que vienen de cien o ciento veinte años atrás, de mi casa de siempre"

Celestino Menéndez García, "Tino", tiene 85 años que no aparenta ni de lejos. Es el vendedor más veterano de la plaza moscona y su huerta, en Castañeo, una de las auténticas, de las que se trabajan como antaño y de la que sale todo lo que lleva para vender en la cita comercial del domingo. En sus fincas hay un tesoro: las semillas que su familia fue guardando generación tras generación, las que cada temporada se iban reservando para plantar en la siguiente, en un ciclo que se ha repetido así desde hace más de un siglo. "Granas que vienen de cien o ciento veinte años atrás ya no tiene casi nadie, estas son las de mi casa de siempre, aquí no hay ningún transgénico", explica para LA NUEVA ESPAÑA de Grado.

Tino es uno de los últimos vendedores que mantiene la tradición de lo que fue siempre el mercado de los excedentes de las caserías. Y desde este viernes, a través de una pequeña serie de seis vídeos que se irán publicando estos días, comparte su experiencia como agricultor a lo largo de toda su vida, labor que compaginó con su empleo en la antigua Ensidesa.

Empezó a cuidar la tierra y a sacar de ella el alimento cotidiano con sus abuelos y sus padres, y nunca ha dejado de hacerlo. Al mercado moscón, al que también lleva producción de otra de sus fincas en la zona del Camposol, lleva yendo unos 70 años, desde que era chaval.

Formas de vida en extinción

Con una vitalidad física que impresiona y una agilidad verbal que le permite expresar con detalle y naturalidad lo que sabe de los cultivos, relatará a lo largo de esta serie cuáles son los de temporada, cómo los siembra y cómo los saca adelante. Escucharle permite comprender también cómo era el mundo de su niñez y juventud, con formas de vida y de entenderla que se van extinguiendo poco a poco.

Ahora mismo está plantando fréjoles, pimiento, tomate, guindilla, calabacín, pepino... "Yo tengo un poco de todo, calabaza, cebolleta, ajos, puerros, patatas o lechuga, con la grana de plantas que hace 120 años que la tenemos en mi casa", incide.

La lechuga "lo que necesita es calor", en cuanto viene buen tiempo "en cuatro días se tiran para arriba", explica sobre un cultivo que ahora predomina en su huerta de Castañeo. Tino Menéndez las pone primero en semillero y las va trasplantando. Tiene cuadros con plantas en distintas fases de crecimiento, así siempre hay disponible para el autoconsumo o la venta.

"Mover la tierra"

Las cuida como antaño, "sallándolas para que no tengan campo" y "cada poco las muevo". "Porque la tierra, cuando la mueves, con el rocío de la noche, absorbe, y entonces aguanta mucho la humedad. Si tienes mucha maleza y la tierra no la tienes bien sueltina por arriba, seca mucho primero, seca antes. Hay que atenderla mucho. Y con cucho. Lo que pasa es que cada vez va habiendo menos. Quedan cuatro viejos y dentro de poco ya no tenemos cucho bueno siquiera", lamenta.

Recuerda cuando de niño, con su padre, iba por el monte y "se limpiaba todo", cuando se aprovechaban, entre otras cosas, las castañas. Las comíamos nosotros y también se daban a los gochos. Y aquellos gochos sabían a gloria porque se alimentaban de castañas y del maíz de casa. Y eso era lo que había. Ahora no, ahora todo es pienso y transgénico", concluye.