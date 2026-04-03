Marea humana en El Casal, epicentro de la competición del seven de rugby de Grado, que vive este viernes su última jornada

Marea humana en El Casal, barrio moscón cuyo complejo deportivo es el epicentro de la competición del Seven Nortseco Villa de Grado. Los partidos se disputan en los campos municipales y los jugadores y jugadoras están acampados en el espacio verde del Instituto César Rodríguez de Grado, con lo que la presencia de grupos de deportistas que cruzan de uno a otro punto y llenan los establecimientos hosteleros es constante en la zona. La escena, que ya se produjo este jueves, se ha repetido este viernes, día muy soleado en el que tiempo agradable acompañó el desarrollo del programa y de un evento en el que el buen ambiente es la tónica.

Jóvenes llegados de todos los puntos de España, hasta 1.400 deportistas de 80 equipos, son los protagonistas de esta cita en la que, mientras unos juegan, otros se sientan alrededor del campo con música, neveras portátiles y sillas de camping a modo de gradas improvisadas desde las que presenciar los partidos. Ese fue de nuevo el paisaje en la mañana de este viernes, con más de un millar de personas en el campo de rugby municipal.

En imágenes: Viernes de rugby en Grado / P. T.

Esta multitudinaria cita que organiza el Pilier Rugby Club, con fiesta de bienvenida el miércoles e inicio de competición el jueves, vive este viernes su última jornada. Tras las finales de la tarde y la entrega de premios, una gran cena de despedida pone el broche a otra gran edición de este evento que ha cumplido 31 años.