Grado disfruta del ambiente futbolístico como sede de la Oviedo Cup, que llenó de jugadores y familias la villa moscona
El campo municipal de hierba artificial, escenario de partidos este sábado, con equipos como el EF Real Oviedo y La Corredoria compitiendo ante una animada afición
Gran ambiente futbolístico en Grado. Las instalaciones deportivas de El Casal son una de las sedes de la Oviedo Cup, que desde el pasado día uno de abril acoge en varias localidades asturianas 1.324 partidos de fútbol en treinta campos diferentes, con 418 equipos de los que 225 son asturianos, 178 proceden de otras comunidades y 15 son internacionales. Una cita con el fútbol base que ha llenado la villa moscona de jugadores y familias.
Este sábado el campo municipal de hierba artificial fue un hervidero de deportistas y visitantes, que llenaron las gradas con la afición, que les animó en todo momento. Participaron en los partidos celebrados en Grado el EF Real Oviedo, La Corredoria, El Astur, el Real Oviedo Mérida o el CD Hergar, entre otros.
La cita deportiva congregó al público en las instalaciones deportivas municipales y llenó también los comedores de los restaurantes moscones, donde los visitantes dieron buena cuenta de la gastronomía local.
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