José Luis Tamargo, presidente de la Hermandad de Santiago y Santa Ana de Grado: "Cumplimos el objetivo, que se pudiera disfrutar de actos de nivel con orquestas de primera"

Balance postivo y retos cumplidos a la hora de valorar el desarrollo del programa de actividades que la Hermandad de Santiago y Santa Ana organizó para esta Semana Santa. "Resumir lo que han sido estos días es difícil, pero creo que se puede decir que cumplimos el objetivo, que era que la gente de Grado y quien nos visitara, antes y durante la Semana Santa, disfrutara de eventos de nivel, como fue tener en El Charcón a la que se considera la mejor orquesta de España, Panorama, que estrenó aquí su gira 2026", destaca el presidente de la entidad, José Luis Tamargo, "Pitus".

Por primera vez desde que se organizan estas fiestas con grandes verbenas en Semana Santa hubo buen tiempo casi todos los días, explica Tamargo, menos la jornada con actividades para los más pequeños, con hinchables, "pero no podíamos cancelar porque ellos son lo primero", incide.

Por otro lado, este pasado miércoles "disfrutamos de los equipos de rugby haciendo el sorteo en El Charcón, sin ningún tipo de incidente y con un ambiente que gracias al Pilier es ejemplar", señala en referencia a la fiesta de bienvenida a los participantes en la edición número 31 del Seven Nortseco Villa de Grado, el torneo de rugby organizado por el Pilier Rugby Club, que trajo a la villa 1.400 jugadores de 80 equipos de diferentes zonas de España. Esta fiesta contó con la música de Ideas y Nacho Otero, que "nos hicieron vibrar a todos".

Agradecimiento a los colaboradores

"Como colofón, este viernes, Nacho Otero y una orquesta Tekila espectacular, que abarrotó El Charcón con un ambiente de primera, demostrando por qué se considera la mejor orquesta asturiana del momento", destacó Tamargo.

Además de la comida de hermandad con una gran fabada para 200 comensales y otras actividades con carácter solidario, el presidente de la Hermandad de Santiago y Santa Ana quiso subrayar "el agradecimiento a todos los colaboradores que son indispensables, como los que están para el montaje y desmontaje de todas las instalaciones".

Mención especial hace Tamargo a Marcos Fernández, miembro de la directiva de la Hermandad, "que siempre está al pie de cañón". Agradecimiento también para el grupo de jubilados que ayudan en el montaje y desmontaje y para los chavales (Samuel, Pablo, Nico, Mateo, Jonás, Alex, Izan, Santi, Jani y Jonás) que también prestaron su apoyo en El Charcón, "donde este sábado quedó todo recogido para cargarlo el lunes".

"Hubo un gran ambiente, espectacular, con mucha gente y todo salió bien", concluye el presidente de la Hermandad.

Este programa festivo de Semana Santa de la Hermandad de Santiago y Santa Ana se organiza cada año para recaudar fondos que se destinan a las celebraciones de verano en la villa, a finales de julio.