Lleno en El Charcón para ver a la orquesta Tekila: así fue la última gran verbena de la Semana Santa en Grado

Lleno en El Charcón para ver a la orquesta Tekila en Grado, que actuó en la última de las grandes verbenas organizadas esta Semana Santa por la Hermandad de Santiago y Santa Ana. La actuación tuvo dos pases y la noche contó también con Nacho Otero, que pinchó antes de ambos para que la fiesta no decayese en ningún momento.

Este año la Hermandad ha vuelto a atraer a la villa a una multitud con un cartel que ha incluido a Panorama, que el pasado 27 de marzo estrenó su gira en Grado, a Tekila, que actuó este viernes, al Grupo Ideas y a Nacho Otero, que estuvieron a cargo de la música en la fiesta del miércoles para la bienvenida a los participantes en el XXXI Seven Nortseco Villa de Grado.

Esta gran cita del rugby, que finalizó este viernes noche, trae a la villa unas 5.000 personas entre deportistas y acompañantes y la competición se desarrolló en las instalaciones del complejo deportivo de El Casal con un gran ambiente festivo. Con las grandes verbenas de la Hermandad y el amplio programa de actividades de ocio y turismo del Ayuntamiento, además de las que organizan clubes deportivos y asociaciones con apoyo municipal, la villa ha contado con gran afluencia de visitantes estos días, en los que las procesiones de Semana Santa que impulsa la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte han sido otro de los puntos de interés, con cientos de personas llenando las calles.