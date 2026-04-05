El casco histórico y la arquitectura indiana de Grado maravillan a los turistas: visitantes de Madrid y Navarra conocen la villa moscona

Sorprendidos y maravillados. Así se marcharon los turistas que este sábado participaron en la visita guiada por el casco histórico y la arquitectura indiana de Grado, en la que pudieron conocer la historia e idiosincrasia del concejo de la mano de la guía municipal Laura Iglesias. Un recorrido gratuito en el que se da cuenta de las curiosidades y datos más llamativos de la localidad a quienes la visitan.

"Me ha gustado muchísimo y estoy muy sorprendido con la historia del mercado medieval, hay que dar la enhorabuena al Ayuntamiento por mantener el patrimonio, mostrarlo y hacerlo de manera gratuita hace que te sientas bien acogido. Este acogimiento hace que yo vaya a volver a Grado para seguir conociendo más cosas", comentó Agustín Laviña, turista de Madrid que pasa la Semana Santa en Cudillero.

El recorrido partió desde el palacio Miranda Valdecarzana, en la actualidad la Casa de Cultura, donde Iglesias dio cuenta del origen medieval de la villa moscona, su muralla y su mercado o las principales vías de comunicación que lo situaron como un punto estratégico en Asturias, el Camino Primitivo de Santiago y el Camín Real de la Mesa. Después entraron en la capilla de Los Dolores, donde el público se quedó asombrado con el edificio, erigido con la característica piedra rosada del concejo.

"Nos quedamos impactados de la lección de arquitectura barroca de la capilla, de la máxima calidad. También la arquitectura de indianos es maravillosa pero valoramos mucho también lo tradicional porque habla de la personalidad de la gente asturiana, con la piedra y la madera", resumió Juan Ilundáin, llegado desde Navarra, sin perder detalle de las explicaciones del templo, que está desacralizado.

En el casco histórico, los turistas disfrutaron de la historia del mercado y la gran actividad comercial de la villa moscona o su histórica tradición confitera pasando por la plaza General Ponte. Frente la iglesia de San Pedro, la guía explicó, entre otras curiosidades, el origen de las fiestas de Santiago y Santa Ana, ligadas a un indiano que se salvó de una catástrofe y en agradecimiento ofreció viandas y vino a sus vecinos.

Así continuaron hacia la carretera general, donde se concentran la mayoría de casonas indianas. "Me pareció muy interesante cómo entronca la historia y la cultura de una forma muy amena, me sorprende y me ha parecido todo muy interesante", apuntó Josu Reparaz, también de Navarra. Los palacetes de finales del siglo XIX y principios del XX dejaron fascinados a los visitantes, con ganas de poder entrar al interior de alguna de las viviendas.

"Llevo desde diciembre viviendo en Grado y siempre que paso me preguntó por qué están aquí estas casas, qué son, si vive alguien y me ha parecido muy interesante la historia, no habíamos tenido tiempo de verlo y conocerlo así", señaló Muriel Paucar, recién llegada al municipio desde Perú. La arquitectura indiana fue, sin duda, uno de los mayores atractivos de la visita para los turistas, impresionados con la belleza de las viviendas y sus jardines.

Villa muy cuidada

"Pondría un límite de paso de coches en la carretera o, más bien, sacarlos directamente porque sería mucho más monumental", apreció Manrique Meana, visitante de Gijón, quien valoró "lo cuidada" que está la villa moscona, así como la gratuidad de las visitas guiadas que se organizan desde la Oficina de Turismo de Grado.

Entre el grupo de visitantes también hubo vecinos del concejo como Emilio Llana, quien se animó a participar en uno de los recorridos para conocer más sobre el lugar donde vive desde hace más de 40 años. "Siempre conoces un dato nuevo que te enriquece, además la guía hace un relato que te hace entender muy bien la historia y singularidades de Grado, animo a todos los vecinos a que vengan porque tenemos que conocer el sitio de donde somos", afirmó.

El recorrido guiado finalizó en el parque Manuel Pedregal, donde Iglesias explicó donde podían comer en la villa y qué platos degustar como el tradicional postre moscón con queso Afuega'l Pitu fresco, conocido como barreña. También les explicó los horarios del día para conocer las sedes del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, con la sede del palacio Fontela "Villa ya mercáu", a la que se quedaron apuntados unos cuantos.

Grado muestra su historia y patrimonio con orgullo llegando al corazón de los turistas, que se quedan prendados con la rica vida del concejo moscón. Unas visitas guiadas y gratuitas que continúan a lo largo de abril. Así, habrá salida para conocer el casco histórico los días 11, 15, 18, 22 y 25 de abril, a las 12.00 horas; asimismo se prevé una ruta que incluye la arquitectura indiana y será los días 11, 18 y 25 de abril, también a las 12.00 horas.

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Todos los recorridos son gratuitos, si bien es necesaria la reserva previa a través de la Oficina de Turismo de Grado, donde también se pueden concertar visitas para conocer el Museo Villa ya Mercáu, el Museo de Cultura Tradicional y la Colección de la Guerra Civil, así como las exposiciones privadas de cámaras fotográficas históricas y acordeones, ubicadas en el palacio Fontela.