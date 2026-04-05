Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Así sonó la emocionante marcha "La esperanza de María", que se escuchó por primera vez en Grado este Viernes Santo

La Agrupación Musical San Salvador, de la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo, fue la encargada de interpretarla

La Agrupación San Salvador, de la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo, interpreta "La esperanza de María"

La Agrupación San Salvador, de la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo, interpreta "La esperanza de María"

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

"La esperanza de María" fue la marcha que se estrenó esta Semana Santa en Grado, el Viernes Santo. Fue durante el Encuentro, en Manuel Pedregal, junto al parque de Abajo, y uno de los momentos más emocionantes de los actos del programa de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

Esta pieza "es una marcha compuesta en el siglo XIX por Alejandro Blanco para la Virgen de Triana, muy íntima y emocionante", explicaba hace unos días Álvaro Valdés, de la Cofradía. La composición encantó a fieles y vecinos que presenciaron la interpretación desde la calle o desde los balcones de la zona e inmortalizaron el momento grabándola en vídeo con sus móviles.

Noticias relacionadas

La Semana Santa de Grado se consolida como una celebración cada vez más multitudinaria y que deja escenas de gran belleza con las procesiones atravesando el casco histórico de la villa. Este año el acompañamiento musical ha corrido a cargo de tuna universitaria ovetense y de la Agrupación Musical San Salvador, de la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo, que ha sido la encargada de interpretar la marcha de "La esperanza de María" que por primera vez sonó en Grado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Urraca I de León: la primera reina de España, que fue 'cancelada' por los hombres, resurge en una gran exposición
  2. Aparece el cadáver de un hombre flotando en el río en Mieres
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el tendedero todoterreno más barato: disponible por 24,99 euros
  4. Alarma en Oviedo: un hombre atrincherado aterroriza a un geriátrico con supuestos disparos al aire
  5. Un joven turista, en el hospital tras caerse en la Cuesta del Cholo de Gijón
  6. Rosa Menéndez, primera mujer en presidir el CSIC: 'Mi padre me lo dijo claro: o estudiar o cuidar las vacas; la vacas me gustaban, pero para verlas y acariciarlas
  7. El hombre asesinado en Villaviciosa murió de dos puñaladas: una en la frente, que llegó al cráneo, y otra en el cuello, que le hizo desangrarse
  8. Hablan testigos de la muerte de un hombre en un parque de Gijón: 'Nos dimos cuenta muy rápido de que algo grave había pasado

El mecánico de Vegadeo David Álvarez, con 39 años y dos décadas de experiencia, aspira a convertirse en el mejor de España

El mecánico de Vegadeo David Álvarez, con 39 años y dos décadas de experiencia, aspira a convertirse en el mejor de España

Miguel Torre, el médico que vivió la primera subida de La Vuelta al Angliru en 1999: caídas, suturas “a palo seco” y caos en meta

Miguel Torre, el médico que vivió la primera subida de La Vuelta al Angliru en 1999: caídas, suturas “a palo seco” y caos en meta

El torneo de fútbol sala de Salas consolida su éxito con un formato dinámicо y gran nivel competitivo

El torneo de fútbol sala de Salas consolida su éxito con un formato dinámicо y gran nivel competitivo

Juan Ignacio Martínez "Moreno" será Hijo Predilecto de Navia a título póstumo en reconocimiento a su histórica entrega al Descenso de la Ría

Juan Ignacio Martínez "Moreno" será Hijo Predilecto de Navia a título póstumo en reconocimiento a su histórica entrega al Descenso de la Ría

Cangas del Narcea recibe el reconocimiento de la Cámara de Comercio por su apoyo a las iniciativas empresariales

Cangas del Narcea recibe el reconocimiento de la Cámara de Comercio por su apoyo a las iniciativas empresariales

En vídeo: El mecánico de Vegadeo David Álvarez explica las claves para ser un buen mecánico

Fernando Pena, psicólogo: “La sonrisa sentida refleja apego familiar, en el comercio genera confianza y en el trabajo fomenta la colaboración”

Fernando Pena, psicólogo: “La sonrisa sentida refleja apego familiar, en el comercio genera confianza y en el trabajo fomenta la colaboración”
Tracking Pixel Contents