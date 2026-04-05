Así sonó la emocionante marcha "La esperanza de María", que se escuchó por primera vez en Grado este Viernes Santo
La Agrupación Musical San Salvador, de la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo, fue la encargada de interpretarla
"La esperanza de María" fue la marcha que se estrenó esta Semana Santa en Grado, el Viernes Santo. Fue durante el Encuentro, en Manuel Pedregal, junto al parque de Abajo, y uno de los momentos más emocionantes de los actos del programa de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.
Esta pieza "es una marcha compuesta en el siglo XIX por Alejandro Blanco para la Virgen de Triana, muy íntima y emocionante", explicaba hace unos días Álvaro Valdés, de la Cofradía. La composición encantó a fieles y vecinos que presenciaron la interpretación desde la calle o desde los balcones de la zona e inmortalizaron el momento grabándola en vídeo con sus móviles.
La Semana Santa de Grado se consolida como una celebración cada vez más multitudinaria y que deja escenas de gran belleza con las procesiones atravesando el casco histórico de la villa. Este año el acompañamiento musical ha corrido a cargo de tuna universitaria ovetense y de la Agrupación Musical San Salvador, de la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo, que ha sido la encargada de interpretar la marcha de "La esperanza de María" que por primera vez sonó en Grado.
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