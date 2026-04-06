Cuarenta ganaderías de Grado participan en la primera edición del Certamen Local de Ganado Equino, que reunirá a más de 150 animales

El Ayuntamiento de Grado organiza la primera edición del Certamen Local de Ganado Equino, que tendrá lugar el sábado 25 de abril en el recinto del mercado, en la zona de El Casal. El certamen será todo un éxito de participación a juzgar por la inscripción, que ha llegado a las 40 ganaderías del concejo. Acudirán con un total de 150 animales, a los que se suman 14 ejemplares que competirán junto a sus madres en la categoría de yegua con cría.

"Con esta iniciativa Grado refuerza su compromiso con el sector primario y consolida su papel como referente en la promoción de la ganadería tradicional en Asturias", destaca el concejal de Zona Rural, José María González Beovidez. Del total de ganado participante, aproximadamente el 80 por ciento corresponde a caballos de pasto, mientras que el 20 por ciento restante pertenece a animales de tiro, "reflejando la diversidad y riqueza del sector equino en el concejo".

En esta primera edición participarán ganaderías procedentes de numerosos núcleos rurales, entre ellos Pando, Acebedo, La Mata, Llaureo, Villar de Coalla, Rubiano, Bayo, Riviellas, Rozadas, El Xorro, Grado capital, La Borbolla, Robledo, El Fresno, Loredo, Sestiello, Villamarín de Salcedo, Pereda, Prioto, Santianes, Villandás, Vistalegre, Alvaré, Llamas y Vega de Peridiello.

La recepción del ganado tendrá lugar entre las 7.00 y las 10.00 horas, momento en el que los participantes ocuparán los espacios asignados para el desarrollo del certamen. El concurso, organizado en colaboración con la consejería de Medio Rural y Política Agraria, dará comienzo a las 11.00 horas con 26 categorías establecidas, diferenciadas según la edad de los animales.

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Además, habrá seis premios especiales para los grandes campeones. La valoración correrá a cargo de un juez calificador procedente de Cantabria, "garantizando la objetividad y el rigor del certamen". "El concurso tiene como principal objetivo la promoción y mejora del ganado equino del concejo moscón, poniendo en valor el trabajo de los ganaderos locales y fomentando la continuidad de esta tradición", concluyó González Beovidez.