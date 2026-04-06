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Semana Santa que unió tradición religiosa, cultura y turismo en Grado: "Cada año genera un mayor interés y nivel de participación"

Balance positivo de la Junta de Gobierno Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, que agradece el apoyo y colaboración de los vecinos

Así se cantó en la procesión de las Siete Palabras de Grado

Así se cantó en la procesión de las Siete Palabras de Grado

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

La Semana Santa se vive con sentimiento en Grado y congrega cada año a más fieles. Pero no solo estos participan de estas celebraciones religiosas que son expresión de fe pero también manifestación cultural y atraen por ello a cientos de personas que se dan cita en las calles de la villa para presenciar las procesiones.

"Creemos que ha sido una Semana Santa muy positiva en todos los aspectos. Se han unido la solemnidad y tradición religiosa con el atractivo cultural y turístico para la villa de Grado, generando año tras año un mayor interés y nivel de participación", destacan desde la Junta de Gobierno Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

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La entidad quiere mostrar además su gratitud "a la población de Grado, su colaboración tanto en el engalamiento de balcones y escaparates, como en su apoyo económico", indican sus responsables. "Deseamos seguir trabajando para mantener una Semana Santa digna para Grado", concluyen.

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