Grado acoge un coloquio sobre los derechos sanitarios al final de la vida, el viernes, a las 19.00 horas, en la Casa de Cultura
La cita, organizada por la Asociación Cultural "Valentín Andrés", contará con la participación de miembros de la entidad "Derecho a Morir Dignamente"
La Asociación Cultural "Valentín Andrés" de Grado organiza el próximo viernes, 10 de abril, una charla coloquio bajo el título "Los derechos sanitarios al final de la vida" en colaboración con la organización "Derecho a Morir Dignamente (DMD). Será a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo en la Casa de Cultura.
Derecho a Morir Dignamente (DMD) es la organización de referencia en España "en la defensa de la despenalización de la eutanasia y la libre disposición de la propia vida". En el encuentro en Grado hablarán sobre sus orígenes y objetivos y darán cuenta de cómo poder realizar un testamento vital.
La entidad promueve el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo, de su vida y a elegir libremente el momento y los medios para finalizarla. También defienden de modo especial el derecho de los enfermos terminales e irreversibles a morir sin sufrimientos, si este es su deseo expreso.
En la actualidad, "Derecho a Morir Dignamente" está formada por más de 7.500 personas asociadas y varios miles de simpatizantes.
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