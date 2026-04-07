La protectora "Grao Animals" celebra la creación de la concejalía de Bienestar Animal: "Sin el Ayuntamiento no podríamos hacer nada"

En Grado los animales tienen quien les cuide. La protectora "Grao Animals" tiene una red de instalaciones y una treintena de voluntarios con los que realizan el plan CER (captura, esterilización y retorno) de las colonias felinas y mantienen dos refugios para gatos y perros que dan en adopción. Una intensa labor que está refrendada ahora por la creación de la nueva concejalía de Bienestar Animal, que el colectivo venía reclamando desde su fundación en julio de 2024.

"Supone una manera más directa de trabajar e implementar el plan CER en colaboración con el Ayuntamiento, que ya nos venía apoyando con una subvención, con la que hemos actuado sobre unos 400 gatos en distintas colonias y también para mantener los refugios y llevar a cabo otras acciones", señala la directora de la protectora, Mercedes García.

Una labor que se suma a las campañas de información y sensibilización que realizan entre la población, sobre todo entre los más pequeños, así como otras actividades como las terapias con animales, el "Programa de acogida felina y convivencia inclusiva en el entorno escolar" o el desfile de disfraces para mascotas que organizaron en el pasado Carnaval con la idea de cambiar la percepción que se tiene de los animales.

Concienciación

"Sí es cierto que la gente está más concienciada en que son miembros de la familia y seres sintientes, pero hay extractos de la sociedad a los que no hemos podido cambiar la forma de entender los cuidados y la protección de los animales domésticos y de trabajo", afirma la directora de la protectora.

"Grao Animals" lleva funcionando desde 2024, pero es cierto que la actividad de los voluntarios comienza hace más de una década, en 2012, cuando un grupo de vecinos se unió para defender los derechos de los animales en el concejo. Un trabajo que sirvió para dar forma a la entidad, en la que colaboran 9 personas para atender a los gatos y otras 18 para los perros. También tienen una zona para roedores, conejos y coballas, así como disponen de un voladero para la recuperación y posterior suelta de aves heridas.

"Había una necesidad de recoger animales abandonados, protegerles del maltrato y también veíamos que era necesario implantar la Ley de Bienestar Animal, por eso es tan importante que se haya creado la concejalía, servirá para que se cumpla con la normativa", abunda la directora de la protectora moscona. Son casi treinta voluntarios y, sin ellos, nada sería posible.

Más voluntarios

Por ello, hacen un llamamiento a la sociedad moscona para sumar más brazos en esta iniciativa para el cuidado de los animales: "Necesitamos ayuda, sobre todo para llevar a cabo el plan CER en las colonias felinas, nos lleva muchísimo tiempo porque pasas días y horas en la colonia hasta que puedes recoger a todos los gatos. También en los refugios para atender a los animales y limpiar", resume García.

Además, entre los voluntarios moscones destaca Alejandro Menéndez Fernández, de 10 años. Es, según la directiva, una de las personas "clave" en el cuidado de los animales abandonados. "Hace la actividad más importante en el refugio de gatos porque mientras los mayores hacemos la limpieza profunda, él está estimulando a los gatos con cariño y juego para favorecer su sociabilidad y que puedan ser adoptados", indica la directora.

El pequeño está encantado con su labor en la protectora, que conoció al llevar un gato con un problema. "Había otro allí que estaba delicado y nos lo llevamos a casa", detalla el pequeño voluntario, quien anima a otros niños y niñas como él a colaborar en el cuidado de los animales del concejo. Y tiene un mensaje claro para ellos: "Los gatos son muy buenos y cariñosos, puedes jugar con ellos y acariciarlos", señala.

Desde "Grao Animals" animan a las familias a pasar por el refugio para conocer su trabajo y sumar más manos. "Los niños tienen una sensibilidad afectiva que sienten más fácilmente que los adultos, ellos se sientan y juegan, que es lo que más necesitan nuestros animales", apunta la directora en un llamamiento a la infancia del concejo.

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La protectora celebra la creación de la concejalía de Bienestar Animal, con la que continuarán dando el callo por el bienestar y cuidado de los animales domésticos y de trabajo de Grado. "Sin el Ayuntamiento no podríamos hacer nada", concluye García.