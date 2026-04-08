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Alfonso Zapico y Luis Alija desvelarán en Grado los secretos de la adaptación teatral del cómic "La balada del norte"

El encuentro, con entrada libre hasta completar aforo, será este miércoles 8 de abril a las 19.30 horas, en la sala polivalente de la Casa de Cultura

Un instante de la obra &quot;La balada del norte&quot;.

Un instante de la obra "La balada del norte". / Luisma Murias

Sara Arias

Grado

"La balada del norte: el cómic y su adaptación teatral" es el título bajo el que se reunirán en Grado el dibujante Alfonso Zapico y el dramaturgo Luis Alija para comentar con el público moscón cómo ha sido el proceso técnico y creativo para llevar la historieta a las tablas del teatro. Será este miércoles 8 de abril, a las 19.30 horas, en la sala polivalente de la Casa de Cultura.

"La balada del norte" es un cómic sobre la Revolución de 1934 escrito e ilustrado por Zapico, quien dedicó casi una década y mil páginas para dar forma a esta historia que consta de cuatro volúmenes y está centrada en cuatro personajes de dos clases sociales distintas e ideologías enfrentadas. Una historia que Alija decidió llevar a escena, con estreno en 2025 y una exitosa gira que sigue recorriendo los teatros y cosechando el aplauso del público.

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Los autores mantendrán un distendido encuentro con los moscones, a quienes revelarán detalles sobre la adaptación y construcción dramatúrgica de esta epopeya histórica que persigue el entendimiento y la comprensión. La entrada es libre hasta completar aforo.

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