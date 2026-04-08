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El arte canta en Grado: la Casa de Cultura acoge una muestra artística basada en canciones populares realizada por usuarios de Fasad

"¿Te acuerdas de esta?" permanecerá en la Casa de Cultura hasta el 15 de abril

La inauguración de la exposición "¿Te acuerdas de esta?" en la Casa de Cultura, en imágenes

La inauguración de la exposición "¿Te acuerdas de esta?" en la Casa de Cultura, en imágenes

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La inauguración de la exposición "¿Te acuerdas de esta?" en la Casa de Cultura, en imágenes / Sara Arias

Sara Arias

Grado

Los cuadros en Grado cantan a pleno pulmón. La Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades y/o Dependencias (FASAD) inauguró este miércoles en la Casa de Cultura la exposición "¿Te acuerdas de esta?", que reúne una selección de obras de arte inspiradas en canciones populares realizadas por los usuarios de los Centros de Apoyo a la Integración (CAI) Arboleya, Riaño, Turón y La Magdalena.

La presentación de los lienzos corrió a cargo de Loli Alonso García, del CAI Arboleya, quien hizo de guía para el público por el patio de la Casa de Cultura, donde se han colgado sus obras de arte hasta el próximo 15 de abril. "No estoy nada nerviosa", afirmó Alonso antes de comenzar la explicación, en la que ofreció detalles sobre los autores de los cuadros y fue la primera en entonar las canciones que inspiran la muestra. Puede visitarse hasta el próximo 15 de abril en el horario habitual de la Casa de Cultura: de lunes a viernes de 09.00 a las 20.45 horas, y los sábados y domingos de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 20.45 horas. La entrada es libre.

Por la izquierda, el director de FASAD, Gonzalo González, el director general de Autonomía Personal,Enrique Rodríguez, y las ediles, Lorena Cabo y Cristina Coalla.

Por la izquierda, el director de FASAD, Gonzalo González, el director general de Autonomía Personal,Enrique Rodríguez, y las ediles, Lorena Cabo y Cristina Coalla. / Sara Arias

El acto, al que no faltaron usuarios de la residencia de ancianos moscona, fue presentado por el director general de Promoción de Autonomía Personal y de Mayores del Principado de Asturias, Enrique Rodríguez Nuño, el director de FASAD, Gonzalo González Espina, la concejala de Cooperación y Movimientos Sociales, Lorena Cabo, y la teniente de alcalde, Cristina Coalla.

"Inauguramos la exposición que habéis hecho vosotros en los centros y que nos vais a enseñar. El empeño que tenemos es que la discapacidad esté presente en la cultura de toda Asturias, para que todo el mundo pueda acercarse a ver lo que hacéis desde el punto de vista del arte", señaló el director general de Promoción y Autonomía Personal.

Por su parte, las concejalas mosconas dieron la bienvenida a los autores de las obras y el director de Fasad, destacó "lo contentos que estamos de poder estar aquí con esta exposición maravillosa". González fue el encargado de anunciar que la muestra es itinerante, eligiendo Grado como una de sus primeras paradas al ser la primera etapa del Camino Primitivo a Santiago "porque con la exposición estamos en camino", agregó.

Algunos de los autores de la exposición.

Algunos de los autores de la exposición. / Sara Arias

La concejala de Movimientos Sociales animó a todos los moscones a visitar la exposición, en la que "a través de obras llenas de color, creatividad y simbolismo, propone una experiencia participativa y emocional que pone en valor el arte como lenguaje universal, fomentando la inclusión, la expresión personal y la conexión entre generaciones".

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Previamente, "¿Te acuerdas de esta?", fue presentada en la Junta General del Principado de Asturias con la asistencia del presidente, Adrián Barbón, y diputados de todas las formaciones políticas. Una primera puesta de largo que precede a la villa moscona, donde el público podrá disfrutar de manera gratuita del arte de los usuarios de FASAD.

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