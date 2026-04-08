Grado rehabilitará la antigua Pescadería Municipal para equipamiento cultural y negocia también la compra de un edificio para Museo del Traxe'l País
El Ayuntamiento cuenta con 300.000 euros de un convenio con el Principado que debe destinar a la adquisición de un inmueble y baraja el local del Trastévere como opción
El Ayuntamiento de Grado prevé rehabilitar el edificio de la antigua Pescadería Municipal para darle uso de equipamiento expositivo. Y entre los destinos que se barajan para ello está el de que pueda albergar contenido relacionado con el futuro Museo del Traxe'l País.
En realidad, para la sede del futuro museo el Ayuntamiento debe adquirir un edificio. El convenio que recientemente se suscribió con el Principado para el impulso al museo del traxe especifica que 300.000 euros que aporta la Administración autonómica deben destinarse a la adquisición de un inmueble para que sea su sede. De este modo,será el que se compre el que acoja el equipamiento, pues la pescadería ya es de propiedad municipal. Cuestión diferente es que la pescadería pueda tener usos relacionados o albergar una pequeña parte.
El Ayuntamiento no descarta que el edificio que se compre sea el que acogió el Trastévere, antiguo gastrobar que tuvo que cerrar tras un polémico caso que aún está judicializado. Eso si se llega a un acuerdo con la propiedad, el conocido como "hostelero crucificado", Bernardo Álvarez.
El edificio de la antigua pescadería y el local del Trastévere están uno frente al otro y en la zona que acoge los nuevos equipamientos museísticos: la sede Villa ya Mercáu en el palacio Fontela, frente al que también se está haciendo obra para ampliarla con tres antiguas viviendas que se unificarán en un único edificio.
En el Fontela se ubican también la Oficina de Turismo y las colecciones privadas de cámaras fotográficas antiguas y de acordeones. La idea es concentrar en esta calle, Eduardo Sierra, la mayor parte de sedes expositivas.
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