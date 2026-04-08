Lisardo Lombardía recibe este sábado el premio "La Flor de Grau" en un acto en la capilla de los Dolores a las siete de la tarde
El galardón reconoce su dilatada trayectoria en el ámbito de la defensa y preservación de la cultura asturiana
La Asociación de Folclore La Flor de Grau entrega este año su premio anual a Lisardo Lombardía, gran embajador de la cultura asturiana. El acto es este sábado, 11 de abril, a las 19.00 horas, en la capilla de Los Dolores.
Lisardo Lombardía es, entre otras muchas cosas, gestor cultural y exdirector del Festival Intercéltico de Lorient, que acumula una notabílisima trayectoria en defensa de las tradiciones y la cultura asturiana. Con numerosos galardones que reconocen su labor en el plano cultural, entre los últimos se cuenta el que le concedió el Premio Internacional de Folclore «Martínez Torner», que le concedió el año pasado el Ayuntamiento de Oviedo.
El premio "La Flor de Grau", que lleva el nombre de la asociación, reconoce a aquellos que preservan, cuidan y promocionan la cultura y el folclore asturiano, finalidad que a su vez tiene el colectivo que lo concede. Es un premio joven, que llega ahora a su segunda edición y que en la primera se entregó a Mariluz Cristóbal, gran dama de la canción asturiana.
Por otro lado, la Asociación de Folclore La Flor de Grau actuará de manera gratuita por el mercado moscón este próximo domingo, día de La Flor.
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