Grado elegirá la mejor Faba Asturiana en la fiesta de la Primera Flor, este fin de semana y que llega con dos grandes verbenas

La primavera llega y con ella la Primera Flor de Grado. La fiesta de interés turístico regional se celebrará este próximo fin de semana, del 10 al 12 de abril, organizada por el Ayuntamiento moscón con el mercado del domingo como referente y un programa lleno de actividades para todos los públicos, con grandes verbenas con las orquestas Pasito Show y Tekila. La Faba Asturiana IGP (Indicación Geográfica Protegida) será la gran protagonista del festejo, en el que se elegirá la mejor legumbre de Asturias.

El programa comienza este viernes 10 de abril con la cata de Faba Asturiana IGP en la sidrería Feudo Real a las 11.00 horas. Se trata de una prueba a ciegas, en la que el jurado determinará cuál es la mejor legumbre de la región en base a parámetros como su mantecosidad o granulaje. En esta jornada habrá además un concierto de tributo a la película "Forrest Gump" en el auditorio a las 20.00 horas.

Hinchables y visitas guiadas

El sábado 11 de abril comenzarán las actividades a primera hora de la mañana con la Feria Ganadera de la Primera Flor en el recinto ferial destinada a ejemplares de equino, ovino, caprino y porcino. A las 12.00 horas tendrá lugar una visita guiada gratuita al casco histórico y la arquitectura indiana de la villa moscona. Es necesaria la inscripción previa en el teléfono 636909088 o a través del correo electrónico turismo@ayto-grado.es. Por la tarde, en el parque San Antonio habrá talleres infantiles e hinchables que culminarán con la actuación del "Show de Susana".

También durante la tarde será el XI Trofeo Santiago y Santa Ana de la Escuela de Ciclismo "Santi Pérez" y la entrega del premio de la Asociación "La Flor de Grau", a las 19.00 horas, en la capilla de Los Dolores. Además, la Asociación Valentín Andrés organiza un concierto con el Coro de Las Regueras, que tendrá lugar a las 19.00 horas en el auditorio, con entrada libre hasta completar aforo.

El sábado de La Flor se cierra con la primera verbena a cargo de la orquesta Pasito Show en la plaza General Ponte a partir de las 22.00 horas. Una noche de fiesta y diversión que dará paso al gran día del mercado moscón con la Primera Flor este domingo 12 de abril.

Mercadón y degustación popular

El día comenzará con el mercado tradicional por las calles del centro de Grado y el comercio local abierto, al que se suma en esta festividad el Mercadón de la Primera Flor en el parque Manuel Pedregal y la feria con los productos de Faba Asturiana IGP, que se concentrará en la plaza del Ayuntamiento. En la cita se ofrecerá una degustación popular de platos con esta legumbre, a las 12.00 horas, que será amenizada por el concierto de Nel Villanueva, acompañado por un grupo de baile y pandereta.

La gran cita de compra-venta de productos agrarios, flores, artesanía y textil, entre otros, de Grado contará con la Banda de Gaitas Conceyu Grau y la Agrupación Folclórica "Prau Llerón" para poner la nota musical a la celebración. Además, habrá un taller de pandereta y baile con La Flor de Grau. El cierre será a las 14.00 horas con la entrega de premios del Certamen de la Faba Asturiana IGP en la plaza del Ayuntamiento.

A las 15.00 horas, "Los Collainos" comenzarán un recorrido musical por las plazas del centro de la villa moscona para animar el tradicional vermú que acompaña a esta fiesta y que llena los establecimientos hosteleros y vías públicas de un animado ambiente festivo. Todo ello para enfocar la gran verbena de la Primera Flor con la orquesta Tekila en la plaza General Ponte a partir de las 21.30 horas.

Noticias relacionadas

Además, durante todo el fin de semana, se podrá disfrutar de la exposición "¿Te acuerdas de esta?", realizada por los usuarios del CAI "La Arboleya Fasad" en la Casa de Cultura. Se puede visitar de forma libre de 09.00 a 20.45 horas el viernes 10 de abril y de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 20.45 horas el sábado y domingo.