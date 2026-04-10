Una cata a ciegas de Faba Asturiana IGP que ha sido "muy complicada" en Grado: "Hay mucho nivel, son todas muy buenas"

La calidad es excelente. El nivel de las legumbres presentadas al Certamen de la Faba Asturiana IGP, con motivo de la celebración de la Primera Flor en Grado dejó al jurado maravillado con las cualidades de las ocho propuestas que participan en el concurso, cuyo ganador se anunciará el próximo domingo a las 14.00 horas, en el marco del mercado en la plaza del Ayuntamiento.

"Ha sido muy complicado porque hay mucho nivel, son todas muy buenas", destacó Ana González de Sela Villamil, técnica del Consejo Regulador Faba Asturiana IGP, quien participó como miembro del jurado junto al presidente de la entidad, Gerardo "Cuco" Nieto González. También estuvieron María Isabel Paniagua Pravia, nombrada por la consejería de Medio Rural, Sonia Vinjoy López, elegida por el Consejo, Consuelo Bernardo Fernández, presidenta de la Asociación Mujeres por Grado, y Manuel Fernández Tamargo, en representación de la Asociación Amigos de Grado.

La cata se celebró en uno de los salones de la sidrería Feudo Real, donde se cocieron las fabas del concurso en agua y sal a primera hora de la mañana. El tiempo de cocción varía según la legumbre, explicó Romina Fernández Sierra, responsable de Análisis Sensorial del clúster agroalimentario Asincar y directora de la prueba a ciegas. Así, los responsables de cocina del establecimiento estuvieron muy pendientes para extraer las legumbres de la olla en el momento óptimo para su degustación.

Puntuaciones difíciles

Las fabas fueron llegando a la mesa con un código numérico para mantener el anonimato de los productores que participan en el certamen, todos ellos con marca propia para la comercialización de las fabas, ya que es uno de los requisitos para concursar. Y con cada prueba, se hacía el silencio. El jurado estuvo muy concentrado, observando y probando las fabas para apreciar al máximo todas sus cualidades.

La cata a ciegas para elegir la mejor Faba Asturiana IGP en Grado, en imágenes / Sara Arias

El jurado dispuso de una cartilla para valorar mediante puntos distintos parámetros como la integridad del grano, la superficie y rugosidad de la piel, la dureza del albumen (el interior de la faba), que es la mantecosidad típica de la Faba Asturiana y, por último, la granulosidad y harinosidad de la legumbre. Si bien, estos dos últimos medidores prácticamente no afectan a la Faba Asturiana IGP por su gran calidad.

"Tienen muchísima calidad todas y es difícil ser preciso con la puntuación", comentó Chelo Bernardo. Entre prueba y prueba el jurado comentaba sus valoraciones y, por ejemplo, advirtieron lo complejo que es valorar la piel de la legumbre, ya que si es dura no obtiene la máxima puntuación "pero si es muy fina se deshace, es difícil", apuntó el presidente del Consejo Regulador, que organiza el certamen en colaboración con el Ayuntamiento moscón.

"Superproducto"

Al jurado le sorprendió lo "ricas" que estaban todas las fabas tan solo cocidas en agua y sal "y tienen sabor", precisó el representante de Amigos de Grado, quien añadió que en ocasiones la legumbre asturiana adquiere sabores que recuerdan, entre otros, a la castaña. "Es un superproducto", celebró Gerardo Nieto, quien destacó la estabilidad que mostraron todas las fabas del concurso, "muy parecidas". También abogó por incluir en el examen una variable con relación al calibre de las legumbres: "En los últimos parámetros se mide del 1 al 5 y debería ser del 1 al 10 para afinar más".

Mientras probaban las fabas cocidas, el jurado comentaba los mejores ingredientes para destacar todo su sabor como comerlas estofadas con migas de bacalao y un sofrito. "Están buenísimas", pareció Nieto, quien sacó pecho de la Faba Asturiana IGP. "Si la fabada está reconocida como uno de los cinco platos a nivel nacional, seguramente entre los tres primeros con la paella y la tortilla de patatas, es por la excelentísima calidad de este producto", afirmó.

La cata finalizó en torno al mediodía con un destacado balance entre los miembros del jurado, quienes han dado ya sus votos para elegir a la mejor Faba Asturiana IGP de la cosecha de 2025. Un premio que se conocerá el próximo domingo en la celebración de la Primera Flor de Grado, en la que la legumbre asturiana es la gran protagonista.

Programa

Desde las nueve de la mañana, la plaza del Ayuntamiento acogerá los actos del Certamen de la Faba Asturiana IGP con un mercado con la venta de las fabas de los ocho productores que participan en el concurso en el que habrá animación musical con Nel Villanueva y tendrá lugar la degustación popular de platos con fabas, a las 12.00 horas.

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El mercado de la Faba Asturiana IGP se suma al tradicional de los domingos por el casco histórico de la villa moscona y el Mercadón de la Primera Flor, que acogerá el parque de Arriba con productos agroalimentarios y de artesanía. A las 14.00 horas, representantes municipales y autonómicos entregarán los premios del certamen poniendo así nombre y apellidos a la mejor Faba Asturiana IGP.