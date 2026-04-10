Cosecha de Faba Asturiana IGP de gran calidad, con 182 toneladas de "legumbre muy buena" que se probará en Grado

La Faba Asturiana de la cosecha de 2025 presenta "gran calidad" debido al calor y buen tiempo que hizo el verano pasado en el momento de plantar. Esa ausencia de humedad ha conseguido una legumbre "muy buena" en una temporada en la que se han obtenido 182 toneladas, siendo de categoría extra, de primera unas 142. Una cosecha excelente que se mostrará y degustará este viernes, en la cata a ciegas que organizan el Consejo Regulador IGP Faba Asturiana y el Ayuntamiento de Grado para elegir la mejor legumbre regional, con la participación de 8 productores en el marco de la fiesta de la Primera Flor y el Certamen de la Faba, que se celebrará a lo largo de este fin de semana.

"La cosecha de 2025 tiene mucha calidad en comparación con la de 2024 que, en general, no fue muy buena. Me dicen algunos agricultores que vale más lo que trae la sequía que la lluvia en cuanto a la calidad del grano", explica Ana González de Sela, técnica del Consejo Regulador IGP Faba Asturiana.

En general, los 111 cosechadores adheridos a la marca de calidad están muy contentos, aunque no a todo el mundo le ha ido igual en el total de las 246 hectáreas plantadas y certificadas en Asturias: "Los picos de calor severos tampoco la favorecen del todo y hubo gente que no pudo regar", detalla.

Por ello, la media de kilos por hectárea cambia de una finca a otra: "Hay productores con una cosecha óptima de 1.500 kilos por hectárea, que es lo ideal; pero como es difícil que se den esas condiciones, serán unos 1.000 kilos de media, entre 800 y 1.000", estima González de Sela, quien estará presente en la prueba a ciegas del Consejo Regulador.

Fabas a examen

La cata se celebrará este viernes en la sidrería Feudo Real de Grado a las 11.00 horas, con un jurado elegido por el Consejo Regulador que probará las legumbres a ciegas. Las fabas de los ocho productores que participan en el certamen corresponden a productores con marca propia, uno de los requisitos para participar. Así, una vez en la mesa, los miembros del jurado elegirán la mejor Faba Asturiana IGP probando las ocho propuestas numeradas y tan solo cocidas con agua y sal.

Cada uno de ellos tendrá una cartilla en la que deberán medir varios parámetros comenzando por la integridad del grano "que se ve a simple vista y, a partir de ahí, se mide la sensación en boca". De esta forma analizarán la superficie y rugosidad de la piel: "Cuanto más lisa, mejor", dice. El siguiente indicador es la dureza del albumen (el interior del grano) que "no debería ser muy alta, es favorable que se vaya deshaciendo en la boca, la mantecosidad que tienen y el efecto que queda cuando vas masticando, como decimos nosotros, pura manteca", detalla la técnica.

Por último, el jurado deberá determinar otras dos variables en la calidad de la Faba Asturiana, la granulosidad y harinosidad que, según precisa, es recomendable que "sean bajas". "La verdad es que es muy difícil que una Faba Asturiana IGP sea granulada", apostilla con orgullo. De hecho, valora que los productores que se presentan al certamen tiene una gran calidad estable y parecida, por ello es tan difícil escoger la mejor.

Noticias relacionadas

Degustación popular de platos con Faba Asturiana en la Primera Flor de Grado. / Sara Arias

El resultado de la cata a ciegas de Faba Asturiana no se conocerá hasta el próximo domingo con la celebración de la Primera Flor en Grado y Certamen de la Faba Asturiana IGP, fiesta de Interés Turístico Regional. La entrega de premios será a las 14.00 horas en la capilla de Los Dolores, pero antes, los ocho productores que participan en el concurso pondrán a la venta sus legumbres en un mercado especial en la plaza del Ayuntamiento desde primera hora de la mañana. Además, a las 12.00 horas habrá una degustación popular de platos con esta legumbre. Todo ello amenizado por la música y baile de Nel Villanueva. La Primera Flor de Grado dará la mejor Faba Asturiana de 2025.